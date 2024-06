El alquiler en temporada aporta la seguridad que necesitan los propietarios, por DFLAT

El mercado internacional de alquiler y vivienda está cambiando. Una de las novedades del mercado es la posibilidad de plantear sistemas de alquiler temporales, en los que se utilicen los inmuebles por periodos de tiempo que no suelen superar el año. Esta modalidad de alquiler la necesitan las empresas internacionales para sus desplazados y expatriados.

El creciente interés de las personas por pasar estancias medias, teletrabajar, estar fuera de un hotel hace que el desplazamiento temporal de ejecutivos en apartamentos potencie esta modalidad. Ahora es común recibir demandas de ocupación por meses y hasta un año, especialmente teniendo en cuenta nuevas dinámicas laborales.

Las empresas, ejecutivos, autónomos y escuelas de negocios necesitan estancias temporales para su personal y sus estudiantes y encuentran en el alquiler de temporada una alternativa viable y económica que cumple con las prestaciones mínimas de alojamiento y que además se ajusta a su presupuesto.

Entienda este negociado, pida más información si es propietario de apartamentos obtener mejores inquilinos y, en paralelo, generar una mayor seguridad en el alquiler en un entorno seguro.

Particularidades y ventajas de los alquileres temporales Al igual que los contratos de alquiler tradicionales, los acuerdos por estancias temporales también requieren de un documento que indique las cláusulas y restricciones entre las partes, con el objetivo de legalizar el acuerdo de uso de la vivienda para este fin y teniendo en cuenta los tiempos de estancia y las necesidades del huésped. Estos contratos pueden suscribirse por semanas, meses y raramente sobrepasan el año. Es común que los interesados no sobrepasen los 8 meses de alojamiento. Pero, sea prudente, el contrato debe estar perfectamente redactado y ser ofrecido a quien realmente necesita una estancia temporal. Debe ser 100% legal.

Con esta modalidad, los propietarios pueden revisar su precio con cada inquilino y revisar la vivienda en cada estancia sin que estas circunstancias afecten la percepción de ahorro del usuario. Estos contratos logran mejorar la rentabilidad del alquiler y entre ellas cabe destacar el mayor conocimiento del mercado, contacto con empresas de la zona, mantenimiento remoto y vigilancia más estrecha del inquilino, mayor rotación de inquilinos y mejor reajuste de precios, la realización de mejoras en la propiedad, así como ofrecer servicios adicionales o realizar un marketing efectivo.

Consejos para el alquiler de inmuebles. Si se trata de un propietario o inquilino, en el momento de alquilar una vivienda por temporada o meses, es necesario realizar una investigación exhaustiva de los inmuebles en oferta, sus precios, consumos incluidos y servicios a fin de encontrar aquel que mejores prestaciones ofrezca en términos de calidad-precio.

La elección de la vivienda o el precio también debe ir de la mano de un análisis de otras variables, como la ubicación, las necesidades de uso, la cantidad de personas que van a hospedarse en el piso o la casa, el presupuesto, etc.

