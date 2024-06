Elegancia ‘made in Spain’; vestidos para invitadas este verano

La temporada de bodas es, sin duda, uno de los momentos del año que más reta en términos de estilo. Encontrar el look perfecto para una ocasión tan especial, rodeados de los seres queridos y donde las siluetas femeninas cobran protagonismo, puede resultar abrumador ante la multitud de opciones y tendencias disponibles. Los vestidos, faldas y sandalias de tacón suelen ser las elecciones preferidas para acompañar a los novios, ya que, además, son piezas versátiles que se podrán reutilizar en futuros eventos, convirtiéndose en básicos imprescindibles de tu armario.

Para facilitar la elección, estos diseños ‘made in Spain’ serán la opción perfecta para los próximos eventos BBC, sea cual sea el estilo:

Para el día: en forma asimétrica y estampado

Los cortes asimétricos, que dejan los hombros al descubierto o eliminan las mangas, ofrecen formas modernas y vanguardistas. Son imprescindibles para quienes buscan salir de lo habitual y apostar por diseños únicos, como este de Mattuî, con estampado en tonos rojos y vino, perfecto para una celebración de día. Combinado con clutch de rafia de la marca Zahati y sandalias doradas de Gaimo, se consigue un look versátil para otras ocasiones, simplemente, añadiendo otros accesorios. Como toque final: unas joyitas minimal de la firma valenciana Singularu para aportar luminosidad al outfit.

Para la noche: colores intensos con joyas vintage

Una de las tendencias vistas en las pasarelas, impulsada por firmas como Saint Laurent, ha convertido los hombros en el centro de atención. En el día a día, esto se ha manifestado en hombreras pronunciadas y en vestidos con mangas elaboradas que se destacan como el elemento principal. La diseñadora Hortensia Maeso apuesta por los volúmenes abullonados en las mangas, una de las propuestas más chic para este verano. Un vestido que, junto a las sandalias Hispanitas con el detalle de flor forman un combo súper elegante para un evento de noche. Para completar el look: piezas XXL estilo retro, de Joyas Antiguas Sardinero, y diadema de You Are The Princess. Un look sencillo, pero en tendencia para ser la invitada perfecta este 2024.