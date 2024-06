Lashes & Go, franquicias dedicadas a las extensiones de pestañas

Las extensiones de pestañas son parte de los hacks de belleza que cada vez ganan más adeptos en todo el mundo. Ayudan a resaltar la mirada y a imprimir un estilo propio a cada persona. A pesar de que no son una novedad, en los últimos años se les está prestando más atención para destacar el maquillaje.

Es por esta razón, que se han vuelto parte fundamental dentro de la propuesta de firmas como Lashes & Go, una marca española creada en el año 2014, que se ha convertido en una excelente oportunidad de negocio a través de su modelo de franquicias.

Miradas de impacto con extensiones de pestañas Lashes & Go es una cadena de salones de belleza que bajo el modelo de franquicia tiene presencia en varias regiones de España. Se especializan en extensiones de pestañas, microblading, manicura y pedicura. Con una filosofía orientada a la excelencia, aprovechan la tecnología para que “el antes y el después” se note de verdad. Es decir, que cada persona tenga una verdadera experiencia de transformación.

Sobre las extensiones de pestañas, una de las fundadoras, Alba Lahesa Llorente, afirma que este accesorio está en auge por varias razones. La primera de ellas es que las tendencias en belleza buscan miradas con mayor densidad y volumen. Eso lo demuestran el uso que de ellas hacen muchas estrellas del espectáculo que desean tener ojos más expresivos.

Desde el punto de vista funcional, existen otras ventajas que igualmente son muy valoradas por las mujeres en la actualidad. El empleo de extensiones elimina la necesidad del tradicional rimmel. Además, son cómodas, su mantenimiento es sencillo y pesan lo mismo que la máscara de pestañas. Por si fuera poco, con estas extensiones no existe el menor riesgo de que las pestañas naturales sufran daño alguno.

Un negocio en tendencias En la actualidad, los tradicionales salones de belleza han evolucionado de lo general a lo específico y altamente especializado. La tecnología moderna ha permitido el surgimiento de un nuevo tipo de centro que combina belleza y bienestar. El modelo de negocio que propone la franquicia de Lashes & Go aprovecha dicha tendencia y es con base en ella que ha alcanzado su vertiginoso crecimiento.

Aunque cada franquicia tiene su personalidad, los centros de Lashes & Go se caracterizan por un diseño minimalista y moderno. Sin embargo, más allá de lo estético, la oportunidad de negocio para los franquiciados es el principal valor agregado de Lashes & Go. Sus desarrolladores han incorporado el software de gestión y big data, a la vez que hacen uso de una app. El objetivo detrás, es que los asociados tengan a mano todo lo necesario para apuntalar sus centros de Lashes & Go y garantizar su éxito.