​Natalia Esquivel, un faro creativo

En el panorama cultural y educativo de Costa Rica, Natalia Esquivel Benítez se destaca como una figura polifacética y comprometida, cuyas contribuciones en la música, la poesía y la educación han dejado una marca indeleble en su comunidad. Compositora, poeta, intérprete, educadora e investigadora, Esquivel ha dedicado su vida a enriquecer el tejido cultural y pedagógico de su país.



Natalia, es autora de numerosas canciones y ha realizado importantes trabajos de musicalización de poesías costarricenses e internacionales. Su obra incluye canciones con letras propias y piezas instrumentales para guitarra y música de cámara, reflejando una versatilidad y profundidad artística que resuena en cada nota.

Ha lanzado cuatro producciones discográficas, cada una marcando un hito en su carrera:



Aquí hay un corazón (UNED, 2002)

(UNED, 2002) Yo Sueño (Musitica, 2005)

(Musitica, 2005) Latitudes del sueño y otras geografías (ACAM-UTM, 2011).

(ACAM-UTM, 2011). Nana de la luna(Ocarina Ediciones, 2020)



En el ámbito literario, Esquivel ha publicado el encantador poemario para niños y niñas Arrullos de Sol y Mar (Clubdelibros, 2015-2021) y el evocador Andamios de lluvia (Poiesis, 2021). Su dedicación a la educación infantil se refleja también en la Unidad Didáctica Música para el niño Preescolar (EUNED, 2017) y su obra pedagógica Musicando la lectura (Clubdelibros, 2021). Natalia, es coautora de la antología CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, Volumen I, compilación de Carlos Javier Jarquín (H.C EDITORES, Amazon.com, 2023).

Compromiso con la educación y el desarrollo humano

Con una sólida formación académica, Natalia Esquivel posee un Bachillerato en Música con especializaciones en ejecución de guitarra (2002) y educación musical (2003) por la Universidad Nacional de Costa Rica. Su búsqueda de excelencia la llevó a obtener una Maestría en Educación Musical en la Universidad de Indiana en Pensilvania, gracias a una beca ISEP-UNA en 2007. Además, cuenta con una Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica y el Instituto Aprende Virtual Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente de Argentina, así como un Diplomado de Especialización en Neuroeducación y otro en Educación para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, Benítez desempeña un rol vital como Asesora Regional de Educación Musical de la Dirección Regional San José Norte en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y como académica en el área de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional. Su trabajo en estos campos es testimonio de su compromiso con la educación y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Impacto en la comunidad y proyectos interdisciplinarios

Como gestora cultural independiente y beneficiaria de becas taller del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), Esquivel ha desarrollado numerosos proyectos pedagógicos y artísticos que han tenido un impacto significativo a nivel nacional. Su labor no solo ha contribuido al enriquecimiento cultural de Costa Rica, sino que también ha proporcionado herramientas educativas innovadoras que han beneficiado a muchos estudiantes y educadores.

Esquivel continúa su labor artística creando y participando en espectáculos interdisciplinarios que combinan música, poesía, danza y artes visuales. Estos eventos no solo destacan su talento multifacético, sino que también sirven como plataformas para el diálogo y la reflexión cultural, fomentando una mayor apreciación por las artes en la comunidad.

Natalia Esquivel Benítez es un faro de creatividad y dedicación cuyo trabajo ha tocado innumerables vidas a través de la música, la poesía y la educación. Su influencia perdura no solo en sus obras, sino también en su compromiso con la formación de nuevas generaciones y el desarrollo cultural de Costa Rica.

Una beca IBERMUSICAS para desarrollar Música Social en España:

Gracias al apoyo del programa internacional Fomento de las Músicas Iberoamericanas (Ibermúsicas), Natalia estará del 17 de junio al 8 de julio de 2024 en Cáceres, España creando “Música social para guitarra” una suite de 17 composiciones inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cada pieza musical tiene como objetivo promover la reflexión sobre valores ecológicos y sociales entre niños y jóvenes, utilizando la belleza y el poder expresivo de la guitarra solista y bajo la mentoría de la compositora española Marta Lozano Molano, una destacada figura en la composición de música social.

Además de su trabajo de composición, la residencia incluirá:

Concierto didáctico: en el Claustro Convento San Agustín, Valdefuentes.

en el Claustro Convento San Agustín, Valdefuentes. Entrevistas: en el Podcast Wazo Coop y Webinar Wazo Coop.

en el Podcast Wazo Coop y Webinar Wazo Coop. Visitas de estudio: entrevistas con la Asociación Diego Silva Montero y la Diputada de Igualdad de la Provincia de Cáceres.

entrevistas con la Asociación Diego Silva Montero y la Diputada de Igualdad de la Provincia de Cáceres. Taller de Música Social: en la Escuela de Música de Valdefuentes.

El pasado 9 de junio Natalia Esquivel fue entrevistada en el programa italiano: “Alla ricerca della vera bellezza”, “En busca de la verdadera belezza”,conducido por los italianos: Elisa Mascia y Pietro La Barbera con mucho gusto les comparto el enlace en donde podrán disfrutar de una charla amena en español e italiano: https://www.youtube.com/watch?v=0fQ3Kkomsa8

Natalia estará del 17 de junio al 8 de julio de 2024 en Cáceres, España creando “Música social para guitarra” una suite de 17 composiciones inspiradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU