The Yoga Gallery convierte a Menorca en un refugio espiritual

Las próximas ediciones del festival internacional del yoga serán del 5 al 7 de junio de 2025 en Menorca y del 19 al 21 de junio de 2025 en la Seu Vella de Lleida La tercera edición del festival de yoga internacional The Yoga Gallery que ha tenido lugar en la isla Lazareto de Menorca del 6 al 9 de junio, ha conseguido un récord de asistencia de 800 yogis, 200 más que la edición anterior. Durante los tres días del festival, los participantes han podido conectar, vivir y experimentar actividades relacionadas con el mundo del yoga. Desde diferentes prácticas físicas y de meditación como el Yin, Vinyasa, Ashtanga y Kundalini, hasta una charla con el sacerdote y escritor Pablo D’Ors, y un documental titulado "L’Alba dentro L’Imbrunire", y producido por The Yoga Gallery, que trata sobre el papel del yoga para afrontar adicciones y retos psicológicos. El programa más cultural del festival ha incluido una visita a la obra de Eduardo Chillida y Roni Horn de la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth en la Illa del Rei de Menorca y el concierto de música inmersiva de Manu Om.

Los aficionados al yoga han venido de todas partes de España y Europa, por lo que la organización ha puesto en marcha una iniciativa muy solidaria llamada "Adopta un yogi", en la que más de 40 hogares menorquines han acogido en sus casas a los participantes de fuera, a cambio de entradas gratuitas al festival.

Durante tres días, quince profesores y artistas, de la talla del escritor Pablo d’Ors, del Kundalini yogi Alexis Racionero, las profesoras de yoga Eva Oller, Prema Arenas, Rebeca Recatero, Marta Carrascal, entre otros profesores locales de Menorca, han ofrecido más de 50 horas de prácticas de yoga como el Kundalini, Yin, Ashtanga o Vinyasa, meditación y otras propuestas artísticas vinculadas con la música y el mundo del arte contemporáneo.

Entre todos los profesores se destaca la presencia del británico James Crossley, el "tarzán del yoga" según los medios británicos, que compartió su viaje vital con los participantes. Un viaje que comenzó a los 12 años cuando decidió trabajar su cuerpo para acabar siendo uno de los hombres más fuertes del mundo y más mediáticos del Reino Unido al concursar en el programa Gladiator como "The Hunter", hasta llegar a ser profesor de Yin yoga y trabajar con el sonido de los gongs como método terapéutico.

También la charla inspiradora del sacerdote y escritor Pablo D'Ors, autor de varios libros imprescindibles para todo buscador espiritual como "Biografía de la luz" o su reciente "Biografía del silencio", llenó la sala del sábado y atendió a las preguntas del público asistente y firmó dedicatorias. "En esta sala hay suficiente luz y amor para iluminar, por lo menos, a toda Menorca", afirmó al inicio de su conferencia y concluyó que "los yogis entran por la puerta a través del cuerpo para llegar al alma y que el yoga es una nueva forma de vivir el cristianismo".

The Yoga Gallery es un refugio, un movimiento que busca universalizar la esencia del yoga que llega desde Oriente, respetando al mismo tiempo, las preferencias y las culturas individuales de Occidente. Este festival es un nuevo formato de espiritualidad que ayuda a afrontar mejor los desafíos relacionados con la salud mental y emocional de hoy en día. Celebrado en lugares inéditos como es la isla de Lazareto, The Yoga Gallery ofrece una experiencia única y genuina para aquellas personas que buscan explorar el yoga como una herramienta para toda la vida, Gabriel Pena, co-director The Yoga Gallery.

The Yoga Gallery Menorca cuenta con el apoyo de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y el Ayuntamiento de Maó. También colaboran empresas como Indian Veda, Autos Menorca, Hotel Torralbenc, Hotel Boutique 1740 Can Alberti y la agencia de viajes Es Freus.

Vídeos

MANIFESTO THE YOGA GALLERY