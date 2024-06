La guía para una maleta perfecta; qué llevar a la playa, montaña o ciudad

Todas las prendas y accesorios que se deben llevar este año en la maleta si se quiere lucir un estilismo perfecto en cualquier ocasión. Hacer la maleta es para muchos un puro trámite que pasar lo más rápido posible. Sin embargo, eso no siempre le sale bien a todo el mundo, ya que meter ropa sin ningún sentido, lo único que provocará es que después no combinen las prendas a la hora de llevarlas en el día a día. Por eso, es importante hacer una lista previa para saber qué llevar y qué no. Además, otro consejo es llevar los conjuntos hechos previamente para que no haya margen de error cuando se llegue al destino.

También hay que tener en cuenta el lugar y es que no se va a llevar lo mismo a un lugar de playa o de montaña, o a la ciudad, entre otros. Cada destino tiene unos básicos en la maleta que, además, ofrecerán mucha versatilidad en los looks. Por eso, han preparado una selección con los básicos que se deberían incluir en el equipaje tanto si se va a la playa, a la montaña o a la ciudad.

La maleta para la playa

Si el destino vacacional de este año es la playa, entonces estos son los básicos que se deben llevar para una maleta todoterreno estas vacaciones. No pueden faltar un buen bikini o bañador, como los de la colección de Celia B, perfectos para crear looks divertidos y originales. Además, los capazos de rafia se convierten en un indispensable para llevar todo lo necesario de 9 a 9: Zahati lo propone en estampado a rayas para huir de los más básicos.

En cuanto a calzado, estas sandalias con hebillas de Buffalo son la opción ideal (y más cómoda) para los planes acuáticos. Y, para terminar, solo faltaría añadir unas joyitas que recuerden al mar y al verano, como los nuevos diseños de la marca made in Spain Singularu.

Perfecta para la montaña

Si es más de los que prefieren irse a desconectar en la montaña, entonces la maleta será mucho más informal y deportiva con zapatillas para caminar y hacer rutas, como las célebres HOKA, así como una buena prenda de abrigo por si refresca: las sudaderas de Scotta 1985, en colores vitamina, son la opción más versátil para una escapada a la naturaleza.

Los accesorios también cobran importancia: una mochila multibolsillos, pero con un toque en tendencia, como las que propone la marca Mustang, y una gorra que proteja de las altas temperaturas. Mod Wave Movement tiene una gran selección de modelos con los que no pasar desapercibido.

Verano en la ciudad

Tanto si se queda en la ciudad como si las vacaciones van a ser de este estilo tan cosmopolita, entonces se necesitará un buen outfit que sirva tanto para el día como para la noche. Un mono sencillo, al estilo de los de la firma SKFK, puede ser una gran opción para esos planes que se alargan hasta las mil. A contraste de este azul klein, qué mejor que un bolsito bandolera de Hispanitas para ese momento informal y unos anillos vintage de Joyas Antiguas Sardinero para brillar en la noche.

Además, es esencial elegir unas buenas sandalias para visitar como turista: las de la firma Teva, con multitiras al tobillo son ideales para completar un look 10. Y, por supuesto, no hay que olvidarse de la protección solar. La nueva crema de Glowfilter, que también sirve como primer de maquillaje, es el 2 en 1 perfecto para llevar en el bolso de verano.