Beatriz Sánchez Quílez publica ‘Lo que Nunca Te Contaron para Quitar Tu Dolor de Espalda a Largo Plazo’

CÍRCULO ROJO.- Beatriz Sánchez Quílez pone a disposición de sus lectores toda su experiencia como fisioterapeuta y psicoterapeuta en su obra, ‘Lo que Nunca Te Contaron para Quitar Tu Dolor de Espalda a Largo Plazo’. “Toda la información contenida en el libro permite comprender al lector sufridor de espalda, cómo funciona su cuerpo en estos momentos y cómo ese conocimiento junto con el autotratamiento es lo que va a hacer que sus tejidos cambien literalmente para conseguir el alivio que merecen.

Destacaría que la persona va a poder entender cómo aliviarse con sus propias manos”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una formación completa de cómo funciona su cuerpo con ese dolor que sufre y cómo puede aliviarse con ejercicios prácticos de autotratamiento.

Practicando esos ejercicios y entendiendo la teoría conseguirá ese bienestar que anhela con sus propias manos”.

SINOPSIS

Si vives con dolor de espalda y/o cuello, sabes lo frustrante, agotador y discapacitante que es.

¡Afecta a todas las áreas de tu vida y, literalmente, no te deja ser feliz!

Seguramente has probado de todo. Algunas cosas te alivian, otras no.

En todo caso, tu dolor sigue ahí fastidiándote la existencia, y tú estás desesperado/a porque cada persona te dice algo distinto.

Sin embargo, tienes que saberlo:

¡SÍ PUEDES QUITARTE EL DOLOR DE ESPALDA A LARGO PLAZO!

El método SOMMER® lo demuestra una y otra vez.

En este libro vas a entender por qué esas técnicas que hiciste no te funcionaron, por qué te duele la espalda todavía y cómo puedes solucionarlo de una vez por todas con tus propias manos.

Tendrás ejercicios prácticos en vídeo que no conoces del método SOMMER® para que consigas el éxito que anhelas; y una extensa parte teórica para que entiendas lo que estás haciendo y pongas a trabajar a tu mente y tu cuerpo juntos, hacia la regeneración literal de tu espalda.

Te ayudará, con toda seguridad, en tus fuertes dolores, incluso si ya tienes problemas de artrosis, hernias protusiones, contracturas, etc.

Si entiendes lo que tienes que hacer y practicas las técnicas del método SOMMER®, conseguirás que tu espalda se vuelva más flexible, fuerte y estable, para que vivas la vida libre de dolores que te mereces.

¡NO ME CREAS, SOLO COMPRUÉBALO!

AUTORA

Beatriz Sánchez Quílez es fisioterapeuta y psicoterapeuta desde el año 2002.

Tiene una doble especialización: cooperación internacional en fisioterapia en países del sur y especialidad en el tratamiento del dolor de espalda.

Aparte de su formación universitaria en fisioterapia y como psicoterapeuta, ha realizado múltiples formaciones y másteres que le han permitido entender y relacionar la fisiología del dolor y las lesiones de espalda a nivel físico, químico y neurológico.

Lo que le permitió encontrar una solución a largo plazo para las lesiones de espalda y dolores crónicos.

Durante muchos años sufrió dolor de espalda recurrente

A pesar del apoyo de sus compañeros de profesión, de ser la fisioterapeuta referente en escuelas de espalda y de los múltiples ejercicios y disciplinas que practicaba, no encontraba para ella ni para sus pacientes una solución real y a largo plazo para el dolor de espalda.

Viendo los resultados de las terapias propuestas y siendo consciente de la necesidad de arreglar este gran problema, decidió iniciar una investigación propia y crear una nueva disciplina de autotratamiento para dar la solución al dolor de espalda que otros tratamientos no pueden dar.

Por esta razón, creó el autotratamiento del método SOMMER® y fundó el Institut de Ressources en Santé et Communication.

Desde entonces ayuda a personas a nivel mundial a solucionar sus problemas graves de dolor de espalda con el método SOMMER@, obteniendo siempre resultados satisfactorios.

Podrás encontrarla en:

Web

EspaldaSana.com

Contacto:

beatriz@espaldasana.com

www.instagram.com/espaldasana_beatriz/

www.youtube.com/c/CreaTuSaludNetBeatrizSanchez