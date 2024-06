Todo lo que ofrece el máster en blockchain de EBIS, el mejor valorado en España según Financial Magazine

Un máster en blockchain es un excelente recurso para aquellos profesionales que buscan estar al día con las últimas tecnologías. A través de este tipo de programas avanzados los alumnos pueden aprender conceptos teóricos acerca de la cadena de bloques. Pero además, les permite conocer cuáles son todas sus aplicaciones, su impacto en diversas industrias y mucho más. En este máster los estudiantes adquieren habilidades técnicas y estratégicas que les permitirán liderar proyectos importantes, enfrentarse a los desafíos más exigentes y aprovechar oportunidades que ofrece el mercado moderno. En España, el máster mejor valorado, según Financial Magazine, lo tiene EBIS, una escuela de negocios que fusiona la innovación tecnológica y la educación empresarial.

Por qué el máster en blockchain de EBIS es el mejor valorado El máster en blockchain de EBIS fue elegido cómo el mejor en el ranking de Financial Magazine. La elección de este máster como el mejor se hizo tras una evaluación exhaustiva tanto de la información de la institución educativa como de las métricas sobre la reputación académica de este centro de estudio. Para obtener el top 10 de los mejores programas en cada campo se analizan más de 400 universidades, instituciones de educación superior y escuelas de negocio.

El máster de EBIS, avalado por instituciones de prestigio, se ofrece en dos modalidades: online flexible y live streaming. El mismo está dirigido a diversos perfiles profesionales, entre ellos directivos, project managers, desarrolladores y analistas técnicos. Esta formación destaca por su contenido, el cual incluye introducción al blockchain y aprendizaje sobre su funcionamiento. También aborda aspectos clave como la tokenización de activos, el metaverso y los NFTs. De igual manera, engloba todos los aspectos legales, el diseño, la planificación y la dirección de proyectos. En cuanto a los profesores que imparten esta especialización, todos son expertos que pertenecen a prestigiosas empresas como IBM, BBVA, Santander, Deloitte, etc.

Otros datos importantes sobre el máster El máster se dicta en español y tiene una duración de un año académico. En la modalidad live streaming las enseñanzas se hacen mediante una plataforma de videoconferencia. Las clases quedan grabadas y posteriormente se suben a un campus virtual. Los inscritos contarán con un tutor personal y además tendrán a su disposición recursos como manuales, cuestionarios, ejercicios, foros, libros y más.

Por su parte, la modalidad online tiene una fecha de inicio flexible y el alumnado puede interactuar con los profesores y otros estudiantes en tutorías periódicas por videoconferencia. También se puede resolver dudas por correo electrónico y en los foros del campus. Asimismo, accediendo al campus virtual podrán obtener las clases grabadas y los recursos complementarios.