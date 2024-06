Laboratorios Neum Spain celebra 32 años de trayectoria con su desmaquillante de camomila que se ha hecho viral

Recientemente, la empresa Laboratorios Neum Spain ha cumplido 32 años de trayectoria. Esta compañía cuenta con un laboratorio propio en el que desarrolla sus cosméticos, perfumes y su catálogo de ambientación. Todos estos artículos se distribuyen bajo marcas propias como Flor de Mayo, La Casa de los Aromas y Mikaromas en perfumerías como Druni, Primor supermercados como Mercadona, Consum y otros locales comerciales.

Además, Laboratorios Neum Spain cuenta con presencia en más de 50 países del mundo desde Estados Unidos, Latinoamérica, Norte de Europa, etc. De hecho, las exportaciones suponen el 37 % su distribución. A su vez, dentro de su amplia oferta de productos destaca el desmaquillante de camomila. Se trata de un producto que se ha hecho viral.

El poder del desmaquillante de camomila viral de Flor de Mayo, Laboratorios Neum Spain Hoy en día, el Desmaquillante Sublime Camomila es uno de los principales éxitos de Laboratorios Neum Spain. Este producto se ha hecho popular en distintas redes sociales y, según informan desde esta empresa, sus ventas crecen año a año. A propósito de esto, en el último ejercicio ha registrado un incremento del 120 %.

En particular, se trata de un desmaquillante de camomila que ofrece excelentes resultados. En primer lugar, acaba con la suciedad en el rostro al instante, cuidando la piel de manera natural. En este proceso, es posible disfrutar de un efecto hidratador y relajante. Entre los activos que componen este desmaquillante están la manteca Karité, el aceite de oliva, aceite de almendras dulces y aceite esencial de camomila.

En particular, la manteca Karité proporciona numerosos beneficios debido a que es rica en vitaminas A, E y F, que equilibran, hidratan y calman la piel. El aceite de oliva, por su parte, es conocido por hidratar y nutrir profundamente.

Por otro lado, el aceite de almendras es rico en grasas mono-insaturadas, ácido oleico y linoleicos como el omega-3 y omega-6. Asimismo, contiene minerales y antioxidantes esenciales muy beneficiosos, ya que protege e hidrata la piel, fortaleciendo además las pestañas, lo que ayuda a disminuir la sequedad del cutis. Al mismo tiempo, el aceite de camomila ofrece propiedades suavizantes y descongestivas, lo que calma la piel, disminuye la sensibilidad y deja el rostro relajado y descansado.

El bálsamo desmaquillante de Laboratorios Neum Spain integra el catálogo de la marca Flor de Mayo. Esta insignia propone una nueva forma de entender la cosmética, más allá de la piel. Con respecto a esto, los productos que conforman esta propuesta han sido pensados para mujeres que viven con actitud y empoderamiento. En este sentido, son ideales para quienes se sienten auténticas y especiales.

Por último, Flor de Mayo es una marca liderada por mujeres que buscan potenciar la belleza natural. Después de 32 años de trayectoria, Laboratorios Neum Spain continúa a la vanguardia del sector de cosmética y belleza. Con respecto a esto, productos como su desmaquillante de camomila marcan tendencia.