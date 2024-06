Fibra de Vidrio AR para sustituir mallazos en pistas deportivas

Cuando se va a realizar una obra de pavimentación, en ocasiones hay factores que influyen de forma muy especial y que no tienen tanto que ver con el aspecto técnico constructivo. Por ejemplo, la construcción de una pista deportiva en una población alejada de núcleos importantes trae consigo un problema logístico de abastecimiento de los materiales necesarios para esa obra. Este fue el caso de la construcción de una pista deportiva en la provincia de Neuquén en Argentina. Como sucede con cualquier obra, si hicieron una serie de cálculos para determinar los materiales necesarios para planificar el suministro de forma ágil. Cuando un proyecto se encuentra cerca del lugar de suministro de materiales, las equivocaciones a la hora de calcular y pedir materiales pueden no causar un grave problema. Sin embargo, cuando las distancias se cuentan en cientos de kilómetros para poder abastecerse o devolver un material, estas equivocaciones pueden costar muy caras. Además, se deben elegir artículos lo menos voluminosos posible para aprovechar bien los espacios de los vehículos que van a transportar dichos elementos a la obra.

Este fue el motivo principal para la decisión de utilizar las microfibras de vidrio AR modelo V12-AM de Fibratec para sustituir los mallazos calzados en el tercio superior de las soleras de hormigón en la construcción de unas pistas deportivas en la inmensa provincia de Neuquén. No solo se aprovechó de forma muy eficiente el espacio para transportar los componentes, sino que la ejecución en sí fue mucho más fácil y rápida. Las fibras ocuparon un espacio que no llega al 30% comparado con las mallas electrosoldadas y ni siquiera requirió del uso de un camión de un tamaño determinado y con grúa. Bastó con llevar la fibra en un vehículo tipo furgón.

Como resultado, los aplicadores quedaron sorprendidos: La ejecución se llevó a cabo en la mitad del tiempo, no fue necesario ningún tipo de herramienta para el corte de mallas evitando los peligros de accidente por su manipulación y lo mejor de todo: La solera deportiva quedó impecable.

Cuando se utilizan fibras para sustituir mallazos, además no se necesita mano de obra especializada. Las fibras de vidrio AR de Fibratec se añaden en la cuba del camión hormigonera y se mezclan durante unos 6-7 minutos para posteriormente realizar el vertido del hormigón y se procede a la extensión del mismo, igual que en cualquier otra obra de pavimentación, con la diferencia de que el hormigón con fibras se puede pisar tranquilamente, ya que no hay un mallazo calzado debajo que corra el peligro de deformarse.