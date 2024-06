“La estrella azul”: el 'Sugar Man' aragonés

Filmin estrena, el 23 de junio, “La estrella azul”, uno de los últimos fenómenos de la taquilla del cine español y que fue doblemente premiado en el Festival de San Sebastián (Premio de la Juventud y Premio de la Cooperación Española). La ópera prima de Javier Macipe, una coproducción hispanoargentina, retrata la fascinante historia real del rockero zaragozano de los años 90 Mauricio Aznar –líder del grupo “Más Birras”–, interpretado magistralmente por Pepe Lorente. La vida del músico tomó tintes quijotescos cuando, en la cima de su carrera y adicto a la heroína, decidió recorrer Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación. Allí conoció a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas conseguía llegar a fin de mes.





“Hace 18 años, la madre de Mauricio, que había visto mis cortometrajes, me citó en su casa para decirme que quería que hiciera una película sobre la historia de su hijo”, cuenta Macipe. “Ella acababa de recibir una propuesta de Carlos Saura, que, por ser aragonés, conocía la historia de Mauricio, para hacer esta misma película, pero no se habían llegado a poner de acuerdo. Hace tan solo unas semanas, la madre de Mauricio, a sus 92 años, vio su sueño cumplido. Al respecto del trabajo de Pepe Lorente, dijo que, a los pocos minutos, ya se había olvidado de que era un actor y estaba viendo a su hijo en la pantalla”.

La película no es un biopic al uso, sino que, lejos de relatar tradicionalmente la vida del rockabilly, “La estrella azul” opta por viajar entre la ficción y el documental en una suerte de fábula universal, rebosante de energía, sobre los genios olvidados. El director y guionista decidió acercarse a la historia del músico embarcándose en la misma aventura que él había vivido 30 años atrás: “Es un viaje hacia el silencio, guiado por un texto de Yupanqui en el que se habla de que el verdadero artista necesita paisaje, silencio y soledad”. Allí, en Argentina, siguió las huellas de Aznar: “Me impactó profundamente. Era una manera de vivir. Un lugar donde todo se detiene cuando alguien saca una guitarra y donde estar un rato tomando mate con amigos no es perder el tiempo, es una forma coherente con los ritmos de la naturaleza”. Fue entonces cuando ambos encontraron su norte, su estrella.

La escritura de este proyecto arrancó hace 10 años, durante los cuales la película sufrió todo tipo de dificultades y obstáculos que han convertido su estreno en un fenómeno. “En varios momentos estuvimos a punto de tener que abandonar”, explica Macipe. “Estuvimos 3 años parados a causa de la pandemia. En ese tiempo, tuvimos que replantear gran parte del casting y del equipo técnico en el que incluso sufrimos bajas tan importantes como la de nuestro montador, Iván Aledo, que falleció por el Covid. A todo esto, se añadió una turbulenta situación económica en Argentina que hubo que sortear con tesón y creatividad”.

El reparto, liderado por Pepe Lorente ("La Maternal"), lo completan los actores Bruna Cusí, Catalina Sopelana y Marc Rodríguez, por la parte española, y, por la parte argentina, varios actores no profesionales que se interpretan a sí mismos, entre los que destacan la familia Carabajal, una saga de folcloristas archiconocidos en Argentina que podrían asemejarse a los Flores españoles.