Expertos en gestión de viviendas turísticas, con Homely One

Con las nuevas tecnologías, crecen las opciones para alquilar viviendas, pudiendo utilizar distintas redes sociales, plataformas digitales, y sitios web. Estos avances permiten agilizar las operaciones de alquiler, pero al tratarse de un ámbito complejo y dinámico, resulta clave contar con ayuda profesional.

En este sentido, los propietarios tienen la posibilidad de contratar un servicio que se dedica a mejorar la imagen de la propiedad en Internet a través de distintas tareas, siendo Homely One una de las compañías más reconocidas en el mercado actual. La empresa se ocupa de la gestión de viviendas turísticas utilizando y explorando los recursos de las plataformas Airbnb, Booking o Wimdu, con el objetivo de concretar el alquiler de manera rápida y segura.

Las características principales de la gestión de viviendas turísticas de Homely One El mercado inmobiliario ha crecido de forma exponencial y por ello es cada vez más difícil alquilar una vivienda con fines turísticos. Al haber mucha competencia, los propietarios deben redoblar sus esfuerzos para encontrar buenas alternativas.

La compañía Homely One trabaja en la gestión de viviendas turísticas mediante las plataformas Airbnb, Booking y Wimdu. En estos sitios, la empresa se encarga de armar las publicaciones desde 0, definir un precio justo que le sirva al propietario y le rinda al inquilino, mejorar la comunicación con los clientes, y colaborar en el proceso de entrega de la vivienda (recepción y entrega de llaves).

Desde Homely One también se ponen al frente de las tareas de limpieza, mantenimiento e incluso la posventa en función de las necesidades y requerimientos del propietario. A su vez, se ocupa de tomar fotografías de alta calidad de los distintos sectores de la vivienda y proponer cambios positivos en la decoración.

La importancia de trabajar con plataformas que ofrecen seguro de daños Si bien es importante que los propietarios de viviendas turísticas puedan utilizar las nuevas tecnologías para agilizar sus operaciones de alquiler, también es primordial que las plataformas en las que solicitan la publicación de sus viviendas sea 100 % segura.

Es el caso de Homely One, que en su servicio de gestión de viviendas turísticas incluye la verificación total del estado de la propiedad antes y después de cada reserva, alertando al propietario cuando sea necesaria alguna reparación y controlando a los huéspedes para evitar daños o accidentes. Por esta razón, la compañía Homely One solo trabaja con plataformas de reservas que ofrecen un seguro de daños.

La tecnología ha llegado para quedarse y es fundamental alinearse a ella, especialmente en operaciones relacionadas con el ámbito inmobiliario y turístico. Desde Homely One cuentan con un servicio de gestión de viviendas turísticas simple, flexible y seguro que garantiza rentabilidad y buenas valoraciones.