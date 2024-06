​Todos los tenistas españoles que han levantado la Copa de los Mosqueteros

En una tarde repleta de magia en la arcilla parisina, Carlos Alcaraz, con tan solo 21 años, se ha proclamado campeón de Roland Garros 2024 tras vencer en la final al alemán Alexander Zverev. Esta victoria no solo es un hito en su carrera sino también la continuidad de una tradición de triunfos que cimentaron previamente diez leyendas del tenis español.





Un legado de campeones

Desde que Manolo Santana ganara por primera vez en 1961, los tenistas españoles han demostrado una habilidad extraordinaria en adaptarse y dominar la tierra batida de Roland Garros. Santana, pionero del tenis español en muchos aspectos, también se llevó el título en 1964, estableciendo un precedente para futuras generaciones.

Andrés Gimeno siguió sus pasos en 1972, convirtiéndose en el campeón más veterano del torneo a la edad de 34 años. La década de los noventa vio el ascenso de Sergi Bruguera, quien con su formidable fondo de pista y resistencia se llevó el título en 1993 y 1994.

A medida que el milenio giraba, nuevos nombres se sumaron a la lista de honor. Carlos Moyá en 1998, Albert Costa en 2002 y Juan Carlos Ferrero en 2003 continuaron con la estela de éxitos, cada uno aportando su propio estilo y carisma al palmarés español.



La era de Nadal

Sin embargo, ningún repaso estaría completo sin mencionar a Rafael Nadal, el "Rey de la Arcilla". Desde su primera victoria en 2005, Nadal ha dominado el torneo como ningún otro, ganándolo un récord de trece veces. Su impacto en Roland Garros ha sido tan profundo que cada año la expectativa de su victoria parecía casi una certeza.

Triunfos femeninos

En el lado femenino, España también ha visto grandes triunfos. Arantxa Sánchez Vicario rompió barreras al ganar su primer Roland Garros en 1989, un título que reclamaría en dos ocasiones más, en 1994 y 1998. Garbiñe Muguruza continuó la tradición en 2016, mostrando una mezcla de potencia y precisión que la llevó a la cima del podio.



El nuevo campeón

Carlos Alcaraz entra en este club selecto con una victoria que ha sido tanto espectacular como simbólica. Con un juego que combina potencia, técnica y una madurez que desafía su edad, Alcaraz ha demostrado que está más que listo para llevar el manto de la grandeza en el tenis español. Su victoria sobre Zverev fue una mezcla de habilidad estratégica y pura determinación, cualidades que lo definen como un digno sucesor de la rica herencia española en este torneo.

Mirando hacia el futuro

La victoria de Alcaraz en 2024 no es solo un triunfo personal, sino un recordatorio del papel que España ha jugado y sigue jugando en el mundo del tenis profesional, especialmente en Roland Garros. Con cada golpe, cada set y cada partido, el joven murciano no solo sigue los pasos de los grandes, sino que también pavimenta su propio camino hacia la grandeza.

Este triunfo se suma a una tradición rica y victoriosa, reflejando la pasión y el espíritu de lucha que caracterizan a los tenistas españoles en la arcilla parisina. Con cada nueva victoria, se renueva la promesa de más éxitos para España en el ámbito del tenis mundial, manteniendo viva la llama de la competencia y la maestría en Roland Garros.

Así, Carlos Alcaraz no solo celebra un título más para España, sino que también inspira a la próxima generación de tenistas que, algún día, soñarán con emular sus pasos en las legendarias canchas de Roland Garros.

Tenistas españoles que han ganado Roland Garros, tanto las categorías masculina como femenina

Masculino:

Manolo Santana - 1961, 1964 Andrés Gimeno - 1972 Sergi Bruguera - 1993, 1994 Carlos Moyá - 1998 Albert Costa - 2002 Juan Carlos Ferrero - 2003 Rafael Nadal - 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 Carlos Alcaraz – 2024

Femenino:

Arantxa Sánchez Vicario - 1989, 1994, 1998 Garbiñe Muguruza – 2016



La Copa de los Mosqueteros

La Copa de los Mosqueteros, el trofeo entregado al campeón masculino de Roland Garros, recibe este nombre en honor a los cuatro famosos tenistas franceses de la década de 1920 y 1930 conocidos como "Los Cuatro Mosqueteros". Estos jugadores son René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet, y Jacques Brugnon. Dominaron el tenis mundial durante esa época, ganando múltiples títulos de Grand Slam, incluyendo Roland Garros.

El trofeo fue diseñado en 1927 para celebrar el éxito que los Cuatro Mosqueteros tuvieron al defender la Copa Davis contra los estadounidenses en 1927, un evento que tuvo lugar en la misma ubicación donde se juega Roland Garros hoy en día. El diseño y el nombre del trofeo están destinados a homenajear y recordar las contribuciones significativas de estos jugadores al tenis francés y a su impacto en el prestigioso torneo.