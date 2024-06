Fersay renueva este mes su flota de vehículos

Esta renovación permitirá a los delegados comerciales continuar visitando a sus clientes de manera segura y eficiente, consolidando así la presencia de Fersay en el mercado con una imagen de marca robusta y reforzada Fersay, marca especialista en el sur de Europa en venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos y electrónica, ha renovado este mes de junio su flota de vehículos. Esta renovación refuerza su compromiso con el contacto directo y personal con sus clientes profesionales, una característica que distingue a la compañía a pesar del avance de las nuevas tecnologías.

Con seis comerciales en España y uno en Portugal, Fersay mantiene una red comercial sólida y experimentada. El objetivo de estos contactos personales no es solo informar y aconsejar a los clientes, sino también apoyarlos en la relación comercial que, en el 70% de los casos, se produce a diario. Este enfoque asegura una atención personalizada y cercana, valor fundamental en la filosofía de la empresa.

El servicio de atención al cliente de Fersay es otra muestra de su dedicación, con un horario ininterrumpido de 08:00 a 20:00h, y un servicio de pedidos que garantiza entregas antes de las 10:00h en capitales y antes de las 14:00h en el resto de poblaciones si se realizan antes de las 19:45h del día anterior.

Esta eficiencia en la logística y atención al cliente es posible gracias a la reciente renovación de su flota de vehículos, que no solo mejora la seguridad de sus desplazamientos, sino que también refuerza la imagen de marca de Fersay en el mercado.

Esta renovación permitirá a los delegados comerciales continuar visitando a sus clientes -diez tiendas franquiciadas -dirigidas exclusivamente a cliente final y 77 corners- de manera segura y eficiente, consolidando así la presencia de Fersay en el mercado con una imagen de marca robusta y reforzada. www.fersay.com

Fersay es una sociedad 100% española, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 9M€ en 2023.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.