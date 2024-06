Diez claves para entender los resultados de las elecciones europeas

Las elecciones europeas, celebradas este fin de semana, han resultado ser unos comicios que no despiertan interés en el electorado. La baja participación vuelve a demostrar que la Unión Europea genera poco interés en el ciudadano medio, que considera que las decisiones que se toman en Bruselas no tienen impacto en su día a día. La participación en España, el cuarto país que más escaños aporta al Parlamento Europeo, se ha situado en el 49,2%.





Nitid ha destacado diez claves para entender los resultados de estas elecciones:

1. El Partido Popular logra la victoria y aumenta la diferencia con el PSOE. El PP gana las elecciones europeas con cuatro puntos de diferencia frente al PSOE, dos puntos y medio más que en las generales de 2023. El partido que lidera Núñez Feijóo logra 22 eurodiputados frente a los 20 de los socialistas. El mensaje principal de los populares va a ser que este resultado supone la principal ventaja frente al PSOE en 25 años.

2. El PSOE resiste. En medio de un contexto informativo muy negativo, los socialistas consiguen salvar los muebles y, pese a las polémicas que envuelven al Gobierno de Sánchez y a la amnistía, se quedan a dos escaños del PP y con más del 30% del voto, un resultado que muestra su capacidad de resistencia.

3. VOX sube y se consolida como la tercera fuerza. El partido de Santiago Abascal mejora sus resultados respecto a las anteriores europeas y logra 6 eurodiputados, duplicando su resultado de 2019. Consigue reforzar su posición como la tercera fuerza política en España, demostrando que tiene una sólida base electoral.

4. Alvise Pérez, la gran sorpresa. Con un discurso antisistema y usando las redes sociales como altavoz, Alvise Pérez logra con su formación “Se acabó la fiesta” 3 asientos en el futuro Parlamento Europeo superando a Podemos y con casi los mismos votos que Sumar, 800.000 votos.

5. Sumar pierde fuerza frente a Podemos. El partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz gana por la mínima su particular batalla con Podemos, 3 eurodiputados frente a los 2 del partido fundado por Pablo Iglesias. No obstante, no consigue su objetivo de llegar al 4º escaño, que correspondería a Izquierda Unida.

6. Podemos aguanta. Con la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, encabezando la lista, Podemos logra 2 representantes en el Parlamento. A pesar de que han perdido dos escaños, es su mejor resultado tras varias decepciones en las últimas elecciones.

7. Ciudadanos no consigue representación y agoniza. El partido naranja no consigue representación en estas elecciones, por lo que pierde a sus 7 representantes y confirma la tendencia a la baja en las diferentes citas con las urnas de los últimos años.

8. Unas elecciones que no despiertan interés en el electorado. La baja participación, menos del 50%, vuelve a demostrar que la Unión Europea genera poco interés en el ciudadano medio, que considera que las decisiones que se toman en Bruselas no tienen impacto en su día a día.

9. El Partido Popular Europeo logra una victoria contundente. A nivel comunitario, el Partido Popular Europeo gana las elecciones con más de 180 escaños frente a los más de 130 de los socialistas. Por tanto, Ursula von der Leyen seguirá previsiblemente al frente de la Comisión Europea.

10. Unos resultados que ya tienen consecuencias en Europa. Los resultados de estas elecciones ya están teniendo consecuencias en otros países. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado elecciones legislativas y el primer ministro belga, Alexander De Croo, ha presentado su dimisión.