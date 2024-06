El éxito empresarial, más allá de la suerte

En un mundo donde la palabra “éxito” suena a menudo como una promesa lejana y difícil de alcanzar, es fundamental entender que los negocios requieren mucho más que suerte para prosperar.

Comúnmente, se consideraban esenciales para el éxito empresarial una visión clara, liderazgo efectivo, la innovación, una gestión financiera sólida y un equipo competente. Sin embargo, tras años de experiencia y estudio, se ha descubierto que la verdadera diferencia radica en la gestión empresarial integral.

La visión global de una empresa, que va más allá de los números y abarca todo el proceso operativo, es crucial.

La experiencia ha demostrado que una gestión holística permite transformar una empresa en un negocio sostenible y rentable a largo plazo, lo que se conoce como una “empresa feliz”, donde todos los integrantes prosperan.

Por eso, cualquier empresario o emprendedor necesita contar con las herramientas para transformar su empresa. Ese es el objetivo principal del nuevo programa Experto Universitario en Gestión de Microempresas.

Este programa está diseñado específicamente para microempresas y pequeñas empresas, que representan casi el 90% del tejido empresarial, y que a menudo no reciben la atención adecuada en la formación tradicional.

Características del programa: Enfoque práctico y real: con una formación centrada en las necesidades reales de las microempresas.

Profesores empresarios en activo: aprendizaje basado en la experiencia práctica de empresarios que conocen de primera mano los retos y oportunidades del mercado.

Visión global: formación que permite desarrollar una mirada a largo plazo, más allá del día a día, para una gestión empresarial completa y efectiva.

El programa no solo se centra en la teoría, sino que proporciona herramientas prácticas para profesionalizar la gestión empresarial, lo que permite a los empresarios tomar decisiones informadas y responsables, cruciales para el éxito a largo plazo.

La formación tradicional a menudo no aborda las necesidades específicas de las microempresas. Por eso, este programa incluye la experiencia de los últimos treinta años de su directora, quien ha trabajado codo con codo con microempresas.

Además, su enfoque distintivo y realista, respaldado por la experiencia práctica de los profesores, proporcionará las herramientas necesarias para transformar la empresa y la vida de los participantes. En un entorno donde la inmediatez prevalece, empieza por desarrollar una actitud responsable y entrena la mente para ver más allá del presente.

El Experto Universitario en Gestión de Microempresas es una oportunidad única para transformar el negocio en una empresa feliz, rentable y sostenible.

Para más información y detalles sobre el programa, visitar el sitio web.