Higinio Aira García publica ‘El legado de un minero’, un libro autobiográfico que muestra la historia de los últimos mineros de Asturias

CÍRCULO ROJO.- ‘El legado de un minero’ es una obra dirigida a cualquier tipo de lector, pero especialmente a aquellos que quieran descubrir más sobre la historia reciente de la minería en Asturias. Higinio Aira García refleja a través de estas páginas, la evolución que se ha producido a lo largo del siglo XX. “Es relevante cómo se relatan las tragedias mineras, el Frente de Juventudes (por su desconocimiento) y, especialmente, la Brigada de Salvamento Minero. Igualmente, hay que destacar lo relatado sobre los hermanos del autor como refugiados en la guerra civil española”, añade él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una lectura personal de mis vivencias, donde se rememoran algunos de los momentos más intensos de mi vida, y se realizan análisis introspectivos sobre el contexto de cada momento y reflexiones. Es el testimonio del fin de un modo de vida. El lector se va a sorprender de cómo se vivía en esa época, tan diferente a la actual, a través de anécdotas, datos y hechos que hoy en día serían inverosímiles. A medida que avance en la lectura, no le dejará indiferente y espero que recuerden con nostalgia a la gente que vivió en esa época con tanta falta de recursos”.

SINOPSIS

En una época tan convulsa y con tanta falta de recursos como era la posguerra en

Asturias nació el autor, que creció y vivió a la sombra de las minas. Minero de

profesión, trabajando desde guaje (rampero) hasta facultativo de minas en Turón,

relata cómo el carbón marcó su infancia y su vida; además menciona lo vivido por sus

hermanos como refugiados al estallar la guerra. Aquí nos deja su legado.

Un legado que nos hace partícipes de su historia más allá de las minas, donde se

suceden una serie de acontecimientos, anécdotas y vivencias, algunas inimaginables,

con desenlaces tan increíbles que hoy en día parecen ser de otro mundo.

En la mina, las sombras acechan a cada paso, aunque siempre hay luces que nos guían

hasta el final del túnel…

“… cuando nos daba sed, bebíamos de los charcos que había formado la lluvia en los

caminos por donde pasaba el ganado…”

“… de repente pierdo el conocimiento debido a la asfixia de grisú, quedando

enganchado … mientras mi lámpara eléctrica se deslizó … me arrastraron por las

piernas como pudieron hasta lograr bajarme a la galería, donde me practicaron la

respiración artificial…”

Este libro no es solo el relato de su vida, es el testimonio del fin de una época, narrado

por uno de los últimos supervivientes de un modo de vida único e irrepetible que

quedará en el recuerdo para la historia.

AUTOR

Higinio Aira García (Turón, 1932)

A principios de 1949, con diecisiete años, entró a trabajar en la minería del carbón en Asturias, donde permaneció 38 años. Ingresó en la empresa Hulleras de Turón (que más tarde se integró en Hunosa) como ayudante minero (guaje) en el grupo Espinos; entre otras categorías, fue picador y vigilante de explotación.

El poco tiempo que tenía después del trabajo diario en la mina lo dedicaba a estudiar. Se matriculó en la Escuela de Mieres para convertirse en facultativo de minas, con grandes sacrificios, pues, en esa época, estudiar era un privilegio reservado a muy pocos. Acudía a clases los sábados por la tarde y los domingos.

Desempeñó diferentes cargos como facultativo de minas en Clavelina, grupo Urbiés y pozo Santa Bárbara. Además, en las oficinas de Mieres y en el grupo San Nicolás realizó estudios sobre la mejora de métodos y condiciones de trabajo, e hizo una propuesta sobre la modificación de la organización de las diversas unidades de la empresa.

Secretario de APITEM en los difíciles años iniciales de esta organización profesional y encargado de impartir cursillos en Hunosa a trabajadores y representantes sindicales, para ello participó en la redacción del libro Descripción del sistema Bedaux y su aplicación a los sistemas de arranque, preparación y transporte, y otros trabajos de la minería.

Destacan sus aportaciones al libro Un cambio necesario, auspiciado por el Colegio de Ingenieros Técnicos, en el que se pretendían diversas modificaciones en la estructura general y cambios en el desarrollo de las actividades técnicas de la empresa Hunosa.

Durante los largos días de la pandemia (covid-19) decidió recopilar sus vivencias y plasmarlas por escrito para que no quedasen en el olvido.