Saber hablar en público influye en la carrera profesional

La Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers es la empresa pionera y líder en formación de oradores, ya sean profesionales, semi u ocasionales (como directivos que participan en congresos y mesas redondas). Dirigida por Jesús Ripoll y Raquel S. Armán, ambos del mundo de la empresa y al frente de la exitosa agencia de conferenciantes.

Con ellos se ha hablado para que cuenten un poco más, su CEO Jesús Ripoll atiende en pleno desarrollo de unos de los cursos para empresas. “La oratoria no es solo para políticos o conferenciantes; es una competencia crítica para cualquier profesional que desee ser un buen embajador de “su” marca (ya sea él mismo como emprendedor o representando a su empresa)“.

La capacidad de comunicar ideas de manera clara, concisa y persuasiva es esencial en cualquier interacción profesional. Durante negociaciones, presentaciones de proyectos y reuniones de equipo, una comunicación eficaz puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El dominio de la oratoria permite a los profesionales destacarse en entrevistas de trabajo, reuniones y conferencias, además, fortalece su presencia y credibilidad en el entorno empresarial.

Dentro de su amplia oferta (de temática y precios), cuentan que el curso PRO-fesional de la Escuela de Conferenciantes, es el más demandado. Se trata de un curso presencial intensivo de fin de semana (viernes/sábado) de 20 h, donde se aprenderá todo lo que se necesita saber para dominar el arte de la oratoria: “Te enseñamos las técnicas, las herramientas y los trucos que usan los grandes conferenciantes del mundo. Sabrás cómo preparar, desarrollar y cerrar tus presentaciones con éxito. Trabajaremos para superar el temible miedo escénico, la falta de estructura, el aburrimiento, la inseguridad y cualquier otro obstáculo que te impida hablar en público como un profesional” nos dice Jesús Ripoll.

Las próximas convocatorias son en julio, un intensivo de 20 horas los días 12 y 13. Se trata de grupos reducidos donde la práctica, el feedback y la evolución constante son la tónica. Y, por qué no, también la diversión y una oportunidad magnífica de hacer networking.

Hablar en público como un conferenciante profesional tiene muchos beneficios. Permite mejorar la imagen, la reputación, la influencia y el negocio. Abre nuevas oportunidades profesionales y personales. Hace crecer como persona y como comunicador. Y sobre todo, hace disfrutar de lo que se hace. La falta de habilidades de oratoria puede llevar a malentendidos, desmotivación y pérdida de oportunidades de negocio.

“¿Sabes qué? -plantea Raquel- la mayoría de nuestros alumnos son directivos de empresa, que no pretenden dedicarse al mundo de las conferencias a nivel profesional, pero conocen bien la ventaja competitiva que una buena oratoria tiene. Eso fue lo más nos sorprendió cuando empezamos con estas formaciones y la tónica se ha mantenido". Además, también son ellos, los directivos, sus mayores lectores del superventas "Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito" de la editorial Almuzara, el manual de referencia para todo aquel que quiera aventurarse en esto de las conferencias y/o mejorar su oratoria.

Al preguntarle por alguna de esas ventajas competitivas, lo tiene meridianamente claro. Este es un resumen de todo lo hablado con la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers.

Impulsar la carrera profesional. Si se saben comunicar las ideas, proyectos y logros de forma efectiva, se podrán destacar entre la competencia, generar confianza y credibilidad, y acceder a mejores oportunidades laborales.

Ampliar la red de contactos. Si se sabe conectar con la audiencia, se podrán crear relaciones más sólidas y duraderas con los clientes, proveedores, socios y colaboradores. Además, se podrá ampliar el círculo de influencia y llegar a más personas interesadas en lo que se tiene que ofrecer.

Desarrollar la marca personal. Si se sabe transmitir el valor, la personalidad y el propósito, se podrá posicionar como un experto en el campo, generar reconocimiento y reputación, y atraer a más seguidores y fanos.

Mejorar la autoconfianza. Si se saben superar los miedos, las dudas y las limitaciones, se podrá sentir uno más seguro de sí mismo, más orgulloso de las capacidades y más satisfecho con los resultados.

La comunicación efectiva en el ámbito empresarial también es crucial para establecer una cultura de colaboración, transparencia y confianza. Contribuye a mejorar el engagement, la eficiencia y productividad, fomentar el trabajo en equipo y reforzar la cultura organizacional

Y ahora que se es consciente de la importancia de hablar bien en público, se puede inscribir hoy mismo en una de las formaciones presenciales de la Escuela de Conferenciantes de Helpers Speakers.

Además, como detalle para todos nuestros lectores, se deja el link a su ebook “50 Errores que cometes al hablar en público” gentileza de Jesus Ripoll CEO de Helpers Speakers y la Escuela de Conferenciantes. Descargarlo aquí

La oratoria no solo es una habilidad técnica, sino una herramienta poderosa para el éxito en el mundo corporativo.