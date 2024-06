¿Cómo convertir vídeos en Windows 11 de forma fácil en 2024?

Cada año que pasa, los avances tecnológicos se hacen más evidentes y se nota sobre todo en los convertidores de vídeo que hay disponibles en el mercado. Si te interesa convertir vídeos en Windows 11, pero no sabes cómo hacerlo, te enseñamos el proceso en este artículo.

Elige una App para convertir vídeos en Windows 11

Lo primero que tienes que haces es buscar una aplicación como Movavi Video Converter que te sirva para convertir vídeos en Windows 11, ya que esta opción es de las más sencillas a la hora de conseguir tus objetivos. Si no sabes de ninguna App versátil y rápida, te aconsejamos estas:

VLC Media Player Además de ser uno de los reproductores de vídeo más famosos, VLC también es un convertidor de vídeo que te ayuda a cambiar el formato de muchos archivos de vídeo en el que tú prefieras: ve a la pestaña "Media" y selecciona "Convertir/Guardar". Luego, elige el archivo que deseas convertir, selecciona el formato de salida y haz clic en "Guardar".

Freemake Video Converter Esta App también es muy fácil de usar y te permite convertir vídeos a una amplia variedad de formatos, incluyendo MP4, AVI, WMV, entre otros. Lo único que debes hacer es seleccionar el archivo que quieres convertir, elegir el formato de salida y hacer clic en "Convertir".

HandBrake HandBrake es una herramienta de conversión de vídeo gratis y de código abierto que te ofrece un montón de opciones de personalización, pudiendo ajustar la calidad de vídeo, el formato de salida y el tamaño del archivo. Si lo que te decimos te convence, solo tienes que cargar el vídeo, seleccionar las opciones que prefieras y hacer clic en "Start Encode". ¡Listo!

Movavi Video Converter Una App que está cambiando la forma en que convertimos los archivos de vídeo es Movavi Video Converter. Esta herramienta es ultra versátil ¡y te deja elegir entre más de 180 formatos diferentes, usar la IA, hacer edición, adaptar el vídeo a diferentes dispositivos, etcétera!

De hecho, Movavi Video Converter es una de las aplicaciones que más especializadas están en la conversión de vídeos en Windows 11. Es muy fácil de usar y te permite ajustar la calidad de imagen, recortar segmentos no deseados y añadir efectos especiales en unos clics.

Pasos para convertir vídeos con Movavi Video Converter

Sabemos que, después de hablarte tan bien de Movavi Video Converter, estarás deseando ponerte manos a la obra y hacer la conversión de tus vídeos ya mismo al formato que quieras. Para convertir tus vídeos con Movavi Video Converter en Windows 11, sigue estos pasos:

1. Descarga la aplicación desde su página web oficial e instálala en tu Windows 11 2. Abre la App y selecciona la opción "Agregar vídeo" para cargar el archivo que quieras 3. Elige el formato de salida que quieras entre las opciones disponibles en la lista 4. Haz clic en el botón "Convertir" y espera a que el proceso de conversión se complete 5. Al acabar la conversión, tendrás el archivo nuevo en la carpeta de destino

¡Así de fácil! Ya has visto que esta aplicación es una de las más fáciles y rápidas de utilizar si necesitas hacer conversiones de archivos de vídeo directamente desde tu Windows 11.

¿Hay herramientas disponibles en Windows 11?

Además de Movavi Video Converter, Windows 11 cuenta con otras herramientas integradas que también te permiten convertir vídeos de forma sencilla. Por ejemplo, puedes utilizar la aplicación Fotos si lo único que quieres es hacer conversiones básicas de formato de vídeo:

● Abre la aplicación directamente en tu Windows 11 ● Selecciona el vídeo que deseas convertir ● Haz clic en el botón "Editar y crear" ● Elige "Guardar como" y selecciona un formato de salida

Que sepas que, dentro de esta aplicación, también puedes importar vídeos, recortar fragmentos y añadir efectos, títulos y transiciones, así como añadir alguna que otra música de fondo. No es sobresaliente, pero es una buena App con funcionalidades básicas.

Otras herramientas integradas en Windows 11 que te interesan

Otra herramienta que vas a encontrar integrada en Windows 11 para convertir vídeos al formato que te parezca bien es la aplicación Películas y TV. Esta aplicación te deja reproducir vídeos en varios formatos y hacer pequeñas ediciones, como recortar fragmentos o ajustar el volumen.

Por último, Windows 11 también cuenta con el reproductor multimedia Windows Media Player, que te deja convertir vídeos a diferentes formatos.Aquí puedes hacer ediciones igual de sencillas que en el resto de aplicaciones que te hemos mencionado, como cortar fragmentos.

Consejos para convertir vídeos en Windows 11 con éxito

A la hora de convertir vídeos en Windows 11 con aplicaciones tan sobresalientes como Movavi Video Converter, es importante que tengas en cuenta algunos consejos que te van a hacer más fácil tu camino hacia el éxito. Míralos a continuación y consigue los mejores resultados:

● En primer lugar y algo que no deberías pasar por alto es asegurarte de tener suficiente espacio en el disco para almacenar todos los archivos convertidos ● Además, también deberías preocuparte de utilizar solamente los formatos de salida que sean compatibles con los dispositivos en los que reproducirás los vídeos ● Por último y no menos importante, presta atención a la calidad de imagen, ya que habrá momentos en que debas ajustar los parámetros de conversión

Con estos tips tan sencillos, te aseguramos que no tendrás mayores problemas en hacer una conversión de vídeo exitosa directamente desde Windows 11 con tus aplicaciones.

Conclusión sobre la conversión de vídeos en Windows 11



Como ves, convertir vídeos en Windows 11 puede ser una tarea sencilla y rápida si cuentas con las herramientas adecuadas para ello. ¡Tanto Movavi Video Converter como las aplicaciones integradas en el sistema operativo te dan opciones versátiles y fáciles de usar!