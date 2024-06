Impulsando la fiabilidad de la experiencia en el puesto de trabajo: Cognizant WorkNEXT Workplace Intelligence con tecnología Nexthink

Cognizant WorkNEXT™ con tecnología Nexthink Dex Ops tiene como objetivo aportar inteligencia y conocimientos al soporte de TI empresarial y transformar la experiencia digital en el puesto de trabajo Cognizant (NASDAQ: CTSH) se ha asociado con Nexthink para transformar las operaciones de la experiencia digital empresarial con la plataforma WorkNEXT™ de Cognizant. En virtud del acuerdo, Cognizant aplicará su profunda experiencia en servicios digitales en el puesto de trabajo y su portafolio de herramientas con el producto estrella de Nexthink, Nexthink Infinity, para crear una nueva oferta conjunta, Cognizant WorkNEXT™ Workplace Intelligence.



Diseñada para impulsar una mejora de los resultados en el lugar de trabajo de clientes de todos los sectores, la nueva oferta conjunta se posiciona para ofrecer una "Experiencia Total" a los clientes que buscan soporte digital en el puesto de trabajo, difiriendo así de las soluciones y servicios de experiencia tradicionales y transaccionales. También tiene como objetivo proporcionar experiencias fiables y sin fisuras a través de los dispositivos, aplicaciones y conectividad proporcionados por la TI en el puesto de trabajo para reducir los costes operativos y mejorar la productividad de los usuarios.



"Una gran experiencia en el puesto de trabajo conduce a un mayor compromiso de los empleados, bienestar y mejora de la productividad, especialmente con el aumento de los modelos de trabajo híbridos", dijo Anna Elango, EVP and Head of Core Technologies and Insights de Cognizant. "En la continua misión de atraer y retener el talento, creemos que Cognizant WorkNEXT™ Workplace Intelligence powered by Nexthink permitirá a las empresas lograr una mayor fiabilidad en la experiencia en el puesto de trabajo y pasar de una postura reactiva a una resolución preventiva de los retos".



Cognizant y Nexthink tienen como objetivo transformar el soporte de TI empresarial hacia un enfoque impulsado por la inteligencia y los conocimientos, aprovechando las características de la plataforma que incluyen:

Observabilidad de la experiencia : para medir el 100 % de la experiencia del usuario en tiempo real.

: para medir el 100 % de la experiencia del usuario en tiempo real. Inteligencia predictiva: detección temprana en un 80-100 % de la degradación del rendimiento en el extremo.

detección temprana en un 80-100 % de la degradación del rendimiento en el extremo. Participación de los usuarios: notificación y resolución proactiva de problemas para reducir el soporte reactivo en un 30-40 %.

notificación y resolución proactiva de problemas para reducir el soporte reactivo en un 30-40 %. Autoservicio automatizado: automatización del flujo de trabajo local y del backend de low-code para una resolución rápida y automática de problemas.

"Estamos encantados de asociarnos con Cognizant e integrar nuestra plataforma de gestión de la experiencia digital con su suite de servicios WorkNEXT™", afirma Ian Bancroft, Chief Revenue Officer de Nexthink. "Juntos, podemos proporcionar soluciones integrales para un soporte de TI proactivo e inteligente que mejore la satisfacción y la productividad de los empleados, así como impulsar mejores resultados en cuanto a talento, eficiencia y reducción de costes para clientes empresariales de todos los sectores".



Como parte de sus esfuerzos conjuntos, Cognizant y Nexthink han estado apoyando a Fortive, un proveedor de tecnologías esenciales para soluciones de flujo de trabajo en una variedad de interesantes mercados finales, que se ha embarcado en una misión para ofrecer experiencias atractivas a los empleados mediante el aprovechamiento de la tecnología moderna, junto con Fortive Business System.



"Nexthink y Cognizant nos han ayudado a agilizar nuestra comprensión de las áreas foco y a colaborar con equipos de ingeniería para una mejora continua", dijo Victor Fetter, Chief Information Officer de Fortive. "Estas soluciones nos permiten atender mejor a nuestros clientes a nivel global, y estamos emocionados con la continua transformación de la experiencia laboral, aprovechando las soluciones de IA Generativa".



Para ofrecer el máximo valor de la oferta de WorkNEXT™ Workplace Intelligence, Cognizant ha integrado perfectamente su pila tecnológica, que incluye WorkNEXT™ AI, WorkNEXT™ AR y WorkNEXT™ DigiHub. También ha desarrollado una competencia en ingeniería de fiabilidad de la experiencia (ERE) que proporciona una fiabilidad holística de la experiencia digital en los entornos empresariales de los clientes.

Para obtener más información, se puede visitar Cognizant's Digital Workplace Services.