La curiosa historia de YOD, el grupo musical español que triunfa en México casi 20 años después del lanzamiento de su disco

A punto de cumplir el 20 aniversario del lanzamiento de su disco, este grupo español de pop-rock cuenta con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify. Sus canciones “Vida”, “Niña del Mar” y “Prefiero oír tu voz” superan los 11 millones de reproducciones y su difusión sigue en aumento. A día de hoy está siendo escuchado en 174 países.

México es el país con más oyentes mensuales superando los 300.000, seguido de EEUU, España, Chile y Argentina.

Todo inició en 2005, cuando esta banda originaria de la ciudad de Zaragoza (España) lanzó su disco “YOD” y sonó en las principales emisoras de radio españolas. El disco fue grabado en Madrid bajo la dirección del productor holandés Marko Katier y fue masterizado en Milán (Italia). Como tantas historias de grupos musicales que se quedan en el camino, tan solo unos meses después, la promoción del disco se paralizó y el grupo formado por Dani Vicente (voz), Miguel Vicente (guitarra) y Alex Georgiadis (bajo) acabó por disolverse. Cada uno de sus componentes tomó su propio camino. Dani mantuvo contacto con el panorama musical a través de algunas colaboraciones como compositor y director artístico y Miguel su carrera como guitarrista profesional hasta verse finalmente desvinculados del mundo artístico profesional.

La historia no resulta nada especial, hasta que hace tan solo unas semanas, los integrantes del grupo empiezan a recibir mensajes de amigos y conocidos a los que les había saltado alguna de sus canciones mientras escuchaban Spotify. Su sorpresa fue cuando descubrieron que el disco contaba con más de 10 millones de reproducciones y estaba siendo escuchado por decenas de miles de oyentes en México, Chile, Argentina, Colombia o Guatemala

El álbum, de estilo pop-rock, cuenta con 11 temas que ofrecen un amplio abanico de intenciones y matices. Sus letras abordan temas sociales como la inmigración (Niña del mar), la intolerancia y la guerra (Prefiero oír tu voz) o el respeto a la naturaleza (Tierra), que siguen vigentes 20 años después en el panorama político y social, sin dejar de lado otras temáticas como las relaciones humanas y el amor (Vida, Parte de ti, Sin ti).

A pesar de haber sido compuesto y grabado hace casi 20 años, no ha sido hasta 2024 cuando este álbum ha alcanzado la difusión que no tuvo en el momento de su lanzamiento, tiempos en los que no existían las redes sociales ni las plataformas digitales musicales y la carrera musical de muchos artistas dependía del potencial de su compañía discográfica para promocionar su música a través de la radio y la televisión.

Ante este inesperado éxito, tal vez el grupo se plantee volver a los escenarios y celebrar el 20 aniversario con el lanzamiento de un nuevo disco. La música y la vida nunca deja de sorprender. ¿Quién sabe?

Por el momento, es posible escuchar su música en Spotify y conocerlos a través de su cuenta de Instagram.

Instagram: @yodmusic.official

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/album/6wvjk7Dyc0FdAF7pWbYpEt?si=SPN0dQNHS5K6lilMg0aSlQ