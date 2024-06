Una de las mejores escuelas para estudiar desarrollo de videojuegos está en Pamplona

Creanavarra Arte Digital y Tecnología, 30 años de formación universitaria En la era digital actual, los videojuegos se han convertido en una industria de rápido crecimiento y constante evolución, ofreciendo no solo entretenimiento, sino también una gama de oportunidades profesionales. Los estudios de videojuegos, por tanto, se presentan como una opción educativa cada vez más valorada. En este contexto, instituciones como Creanavarra Arte Digital y Tecnología se destacan por su excelencia en la formación de futuros profesionales del sector.

El impacto creciente de la industria del videojuego

La transformación de los videojuegos de meros pasatiempos a una industria multimillonaria abarca áreas como el entretenimiento, la educación y la tecnología. Esto se traduce en una demanda creciente de talento en campos como el diseño, la programación, el arte y la narrativa, abriendo un abanico de oportunidades para aquellos que decidan adentrarse en esta área.

Más allá del entretenimiento, el desarrollo de videojuegos implica el fomento de habilidades cruciales como la resolución de problemas, la creatividad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Creanavarra, con sus programas educativos bien estructurados, se dedica a cultivar estas habilidades, preparando a sus estudiantes para los desafíos del mundo laboral moderno.

Creanavarra: Formando a los profesionales del mañana, Reconocimientos y trayectoria

Creanavarra se ha posicionado como la institución líder en España en la formación en desarrollo de videojuegos, reconocida por su calidad educativa y la alta empleabilidad de sus egresados. Este prestigio se debe en gran parte a la capacidad de sus estudiantes para integrarse exitosamente en el mercado laboral global, trabajando para las principales multinacionales del sector y destacando en competiciones internacionales de desarrollo de videojuegos.

Una formación integral en desarrollo de videojuegos

La oferta académica de Creanavarra abarca áreas clave como la animación, rigging, modelado orgánico y arte para el Diseño de Videojuegos, garantizando una formación completa y altamente especializada. La institución se enorgullece de una tasa de empleabilidad del 90% entre sus egresados a los pocos meses de finalizar sus estudios, gracias a la demanda constante de talento y a un riguroso proceso de admisión.

Exalumnos de éxito

Los exalumnos de Creanavarra han contribuido al desarrollo de títulos importantes en la industria de los videojuegos y han participado en producciones audiovisuales de renombre, aprovechando los recursos digitales compartidos entre el cine y los videojuegos. Mantienen una relación estrecha con Creanavarra, ofreciendo oportunidades laborales a las nuevas generaciones de estudiantes.

‘One Last Breath’ y ‘The Silent Swan’, proyectos finales de carrera de estudiantes de Diseño y Creación de Videojuegos de Creanavarra, han sido reconocidos con el prestigioso premio ‘PlayStation Talents’. Esta iniciativa de Sony Interactive Entertainment valora el talento nacional y la calidad de los proyectos en el sector de los videojuegos. La participación y éxito continuo de los estudiantes de Creanavarra en los PlayStation Talents resalta la excelencia del centro.

La propuesta formativa de Creanavarra

Los estudios en Creanavarra son titulaciones oficiales que preparan a los estudiantes para una carrera internacional en la industria del videojuego.

La enseñanza en Creanavarra se caracteriza por su enfoque práctico y profesional, con un cuerpo docente proveniente de las mejores empresas del sector. Además, como parte esencial del grado de Diseño y Creación de Videojuegos, el centro facilita a los alumnos realicen prácticas en empresas líderes del sector. Esta oportunidad única no solo les permite aplicar los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno real de trabajo, sino que también les abre puertas a establecer conexiones profesionales valiosas y a adquirir una experiencia inestimable que los distingue en el competitivo mundo del diseño de videojuegos.

La fusión de múltiples formas narrativas se erige como un pilar fundamental en el triunfo de la industria de los videojuegos. En Creanavarra, la dimensión audiovisual de estos juegos constituye una de las producciones más integrales y ricas que se pueden encontrar, ya que amalgama elementos propios del séptimo arte, tales como la imagen, el sonido, las bandas sonoras, los efectos visuales y la narrativa. Este enfoque multidisciplinario no solo enriquece la experiencia del juego, sino que también brinda a los estudiantes de Creanavarra una perspectiva amplia y detallada sobre la creación de contenidos interactivos.

Hay que destacar la importancia de la interactividad como un distintivo crucial del medio. Esta interacción directa otorga al jugador un rol activo dentro de la experiencia de juego, estimulando su imaginación y desarrollando sus habilidades de una forma única y dinámica. En Creanavarra, se incorporan estos elementos en la enseñanza, preparando a los estudiantes para que puedan crear videojuegos que no solo entretengan, sino que también involucren y desafíen al jugador de maneras innovadoras.

Diseño de Videojuegos - Oficialidad

La estructura de estudios en Creanavarra Arte Digital y Tecnología se articula en tres cursos académicos, durante los cuales los estudiantes trabajan para obtener el Pearson BTEC Level 5 – Higher National Diploma in Game Development. Esta formación abre las puertas a una progresión académica tanto a nivel internacional como en España, ofreciendo diversas vías para continuar la especialización y el perfeccionamiento en el ámbito del desarrollo de videojuegos.

Los graduados tienen la opción de acceder directamente al último año del Grado Oficial Universitario Británico en Teesside University para obtener el título de Bachelor ‘BA (Hons) Computers Games’, con especialidades en ‘Game Arts’ o ‘Game Animations’. Esta misma oportunidad se extiende a diversas universidades del Reino Unido y algunas de Estados Unidos, sujeto al expediente académico del estudiante.

Además, Creanavarra facilita el acceso a estudios superiores en Animación 2D-3D/Videojuegos (Licenciatura) en Francia, con un título oficial reconocido por el Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) del Ministerio de Trabajo francés, equivalente al nivel 6 europeo, con una duración de un año en L’Idem Barcelona. Para aquellos interesados en profundizar aún más en sus conocimientos, están disponibles los másteres avanzados en Voxel School, en Madrid, ampliando el espectro de especialización y desarrollo profesional de los estudiantes.

Un sector en auge: La industria del videojuego

La industria del videojuego supera en ingresos a la del cine y la música combinadas, lo que refleja su enorme potencial y alcance. Creanavarra, pionera en la formación en este sector, destaca la importancia de los videojuegos no solo como entretenimiento, sino como una plataforma para el desarrollo de habilidades y competencias profesionales.

Para aquellos interesados en una carrera en el dinámico mundo del videojuego, Creanavarra representa una opción de formación de primer nivel, ofreciendo las herramientas y conocimientos necesarios para triunfar en una industria en constante evolución. Las jornadas informativas y de puertas abiertas de Creanavarra ofrecen una excelente oportunidad para conocer más sobre su propuesta educativa y cómo puede ser el primer paso hacia una carrera exitosa en el sector del videojuego.

Prácticas en empresa: un pilar de Creanavarra

En Creanavarra, son conscientes de la importancia de la experiencia práctica en la formación de los estudiantes. Como parte integral del grado en Diseño y Creación de Videojuegos, ofrecemos la oportunidad de realizar prácticas en empresas líderes del sector. Esta experiencia no solo permite a los alumnos aplicar lo aprendido en el aula en un contexto real, sino que también facilita el establecimiento de conexiones profesionales valiosas. En Creanavarra, el compromiso va más allá de la formación académica; esforzándose por preparar a los estudiantes para un lanzamiento exitoso en sus carreras profesionales en el dinámico mundo del diseño de videojuegos.

Oferta académica de Creanavarra Arte Digital y Tecnología

Grado Oficial en Diseño Gráfico (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Interiores (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Moda (4 cursos, 240 ECTS)

Grado Oficial en Diseño de Videojuegos (Título Internacional, 3 + 1 cursos)

Grado Oficial en Animación 3D y VFX (Título Internacional, 3 + 1 cursos)