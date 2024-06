Una nueva voz en la ciencia ficción: Verónica Montaner explora frecuencias desconocidas en su debut literario

En 'Frecuencias Desconocidas: El Secreto de la Cascada', la autora ofrece una mirada fresca y emocionante del género de la ciencia ficción, con una obra que explora los límites de la realidad y los secretos familiares Verónica Montaner, originaria de Santiago de Chile y con formación en Ingeniería Química, presenta su primera obra, Frecuencias Desconocidas: El Secreto de la Cascada, la cual no solo marca su comienzo en el mundo literario, sino que también destaca por su habilidad para tejer complejidades técnicas con la profundidad emocional de sus personajes.

"Desde pequeña destaqué entre mis hermanas por mi imaginación. Les contaba historias y leía libros. Pero además era muy curiosa, quería saber cómo se hacía cada cosa que veía, por esta razón estudié Ingeniería Química. Sin embargo, la imaginación permaneció siempre a mi lado. El libro que he escrito lo tenía en mi mente desde hace unos años. Nunca tenía tiempo para escribirlo hasta que, un buen día, me decidí hacerlo", comenta Montaner.

Frecuencias Desconocidas se centra en Florence, una joven que tras la muerte de su abuela hereda su casa en las montañas. Lo que comienza como un legado familiar se transforma en una búsqueda de la verdad sobre su origen y la historia oculta de su familia, llevándola a descubrir una realidad que desafiará su percepción del mundo que conoce en un viaje tanto físico como emocional.

"Su abuela tenía un objetivo muy importante al dejarle su casa de la montaña. Quería que Florence supiera la verdad y para ello ingenió un lugar dentro de la casa, que probablemente solo Florence iba a entrar. Para asegurarse de ello, guardó la información sobre el secreto de una manera que sabía que nadie más que Florence la encontraría".

La novela explora temas como la identidad, el legado familiar y la eterna búsqueda de la verdad, y Montaner utiliza la ciencia ficción para plantear preguntas sobre la existencia y las conexiones con los demás.

"Respecto a las frecuencias desconocidas, me inspiré en los distintos niveles de energía que tiene un átomo y en las zonas visibles e invisibles del espectro electromagnético. Me imaginé al planeta Tierra como un átomo, donde en cada uno de sus niveles de energía existe un subplaneta o un mundo paralelo, los cuales no podemos ver ni oír", explica la autora.

Montaner aborda la escritura de su novela con una meticulosidad que refleja su fondo científico, asegurando que cada detalle no solo haga avanzar la trama, sino que también profundice en el desarrollo de los personajes.

Con un estilo claro y accesible, logra un equilibrio entre la descripción y la emotividad del relato, haciendo que su narrativa sea atractiva para una amplia gama de lectores, especialmente los amantes de la ciencia ficción y el romance, pero también a aquellos interesados en historias de desarrollo personal y superación, a quienes aconseja mantener la mente abierta y los invita a dar un paso hacia lo desconocido y a no temer a revelar los secretos del pasado.

Sin duda, el debut literario de Verónica Montaner no solo promete entretener y emocionar, sino también inspirar a los lectores a cuestionar lo que saben sobre el mundo y a ellos mismos.

Frecuencias Desconocidas: El Secreto de la Cascada ya estádisponible en librerías y plataformas de libros digitales.

«Frecuencias Desconocidas: El Secreto de la Cascada», de Verónica Montaner