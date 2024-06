Liber Digital celebra su 10º aniversario y se posiciona como principal referente del mercado en Europa

Liber Digital ha incorporado un nuevo flujo de fabricación único y totalmente innovador que ha permitido a la compañía aumentar un 100% su capacidad.

En 2018, fue la primera empresa en incorporar una rotativa inkjet de calidad premium, homologada con la calidad tradicional.

En 2020, incorporó un sistema único en España que permite fabricar libros de tapa dura en tirada corta de manera industrial, con la misma calidad que un libro fabricado de forma tradicional.

Madrid, 5 de junio de 2024

Liber Digital ha celebrado su décimo aniversario con la incorporación de un nuevo flujo de fabricación único y totalmente innovador que ha permitido a la compañía aumentar un 100% su capacidad. La compañía está integrada en el grupo Gómez Aparicio, dedicado a la fabricación de libros desde los años 50, y centra su actividad en la impresión y encuadernación en entornos de tirada corta con las más innovadoras tecnologías en impresión digital.

El objetivo de la empresa es ofrecer un sistema de producción eficiente, mejorando la cadena de valor del mercado del libro en papel e impulsando nuevas oportunidades de negocio para sus clientes. Tal y como explica Luis Francisco Hedo Gómez, director general de Gómez Aparicio, “el año empezó con buenas expectativas para Liber Digital. Después de dos años trabajando en el proyecto, hemos incorporado un nuevo flujo de fabricación único y totalmente innovador que nos ha permitido aumentar en un 100% nuestra capacidad”.

Liber Digital nació en 2013 y se ha convertido en un referente del sector en Europa gracias a la innovación

Liber Digital nace en 2013 de la mano de Luis Hedo Gómez, José Antonio Mora y Enrique Díaz, después de años pensando que el sector necesitaba un cambio y que había que dinamizar la cadena de suministro, había que innovar en un sector tan tradicional. La visión compartida del proyecto era la de “conseguir romper con los costes fijos que presentaba la fabricación tradicional. Encontramos en el sector del billing la mejor alternativa”, explica Luis Hedo.

Después de buscar financiación por varias vías, sin éxito, los socios decidieron presentar el proyecto a las empresas que tenían la tecnología que necesitaban. De esta forma, en septiembre de 2014 la empresa empieza a fabricar libros de tiradas cortas. Desde entonces, Liber Digital no ha dejado de crecer y de innovar, derribando las limitaciones técnicas que se presentaban, siendo pionera en su sector. En 2018, fue la primera en incorporar una rotativa inkjet de calidad premium, homologada con la calidad tradicional, pudiendo ampliar la gama de fabricación en publicaciones de máxima calidad como los cómics, los libros de arte, de cocina, etc. Además, en 2020 incorporó un sistema de fabricación único en España, que permite fabricar libros de tapa dura en tirada corta de manera industrial, con la misma calidad que un libro fabricado con tecnologías tradicionales.

Luis Hedo tiene claro que Liber Digital se ha convertido en un referente en su sector gracias a los hitos que se han ido marcando y a “nuestra filosofía de ser generadores de cambio y tener el foco en la innovación, así como una lectura del mercado muy profunda”.

Plan de crecimiento de Gómez Aparicio a medio plazo

El grupo se encuentra en pleno proceso de expansión. Por un lado, seguirá aumentado la capacidad y eficiencia a través de la innovación y la tecnología, con nuevas herramientas que complementen el sistema de aproximación al mercado influyendo en la gestión del ciclo de vida del libro. Por otro lado, tiene previsto adquirir alguna compañía para complementar su actividad fuera de Madrid. Además, seguirá potenciando Liber Express, start up fundada en 2021 que se incorporó al grupo como fabricante de libros de un ejemplar por pedido.