​Fernanda Sosa, la modelo uruguaya que hizo historia al inaugurar la semana más importante de la Moda de Baño de Miami

La modelo uruguaya Fernanda Sosa deslumbró en la apertura del primer desfile de Paraíso Miami Swim Week, la prestigiosa semana de la moda dedicada a los trajes de baño. Con su presencia magnética y elegancia innata, Sosa capturó la atención de todos los asistentes, marcando el inicio de uno de los eventos más esperados del año en el mundo de la moda.





Desfile de Draw On Swimwear & Hunting Hue

El desfile de este año, presentado por Draw On Swimwear y Hunting Hue, fue una explosión de color y creatividad. Sosa abrió el espectáculo con un traje de baño vanguardista que combinaba cortes innovadores y patrones vibrantes, destacándose entre la multitud por su porte y confianza en la pasarela.

“Cada año celebro este evento y lo vivo de manera increíble, ya sea por la moda, por subirme a la pasarela, o por las nuevas conexiones que puedo generar con diseñadores de todo el mundo. Es un espectáculo impresionante y estoy muy feliz de ser parte de él", afirmó Sosa. Además, resaltó la importancia de Paraíso Miami Swim Week como plataforma para mostrar el talento emergente y establecer nuevas colaboraciones en la industria.

La participación de Fernanda Sosa en Paraíso Miami Swim Week no solo subraya su estatus como una de las modelos más destacadas de Uruguay, sino que también resalta su creciente influencia en la escena internacional de la moda. Además, se destacó como anfitriona de una serie de eventos exclusivos, incluyendo una fiesta privada en la playa que atrajo a celebridades y líderes del mundo de la moda.

Graduada en Psicología en 2009 y con una exitosa carrera como modelo y estrella de televisión, Fernanda Sosa fue Miss Atlántico Uruguay (2009) y fundadora de la Escuela y Agencia de Modelos en Uruguay durante más de ocho años.