'Sprint to Growth'; Formación en IA, marketing y ventas con aval universitario

"Sprint to Growth", la academia líder en formación de IA para marketing y ventas, fundada por la renombrada consultora de Growth Marketing y conferenciante internacional SoniaBoost, sigue expandiendo su influencia global. Tras ser destacada en Forbes 2023, la academia ahora celebra su colaboración con la Universidad de California, ofreciendo un programa de doble titulación que promete revolucionar la formación profesional en el sector.

En una entrevista exclusiva, SoniaBoost comparte detalles sobre los próximos pasos de su academia, su reciente acreditación y su visión futura para la integración de la IA en marketing y ventas.

¿Qué implica la reciente colaboración con la Universidad de California para "Sprint to Growth"?

Esta colaboración es un hito para nosotros. Al asociarnos con una institución tan prestigiosa, no solo elevamos el nivel académico de nuestros programas, sino que también ofrecemos a nuestros estudiantes una valiosa doble titulación que abre puertas en el mercado laboral internacional. Este paso refuerza nuestro compromiso con una educación de calidad y accesible que está alineada con las necesidades reales de la industria.

¿Cómo se alinean los programas de "Sprint to Growth" con las demandas actuales del mercado?

Nuestros programas están meticulosamente diseñados para abordar las competencias específicas que demanda el mercado, desde análisis de datos hasta estrategias de IA aplicadas. Con un enfoque práctico, preparamos a los profesionales para enfrentar y resolver desafíos reales, asegurando que puedan implementar soluciones de IA efectivas en sus propias operaciones de marketing y ventas.

¿Cuáles son tus expectativas para las giras de conferencias?

Las giras son una oportunidad extraordinaria para intercambiar ideas y aprender de diferentes culturas y perspectivas. Planeamos visitar varios países donde "Sprint to Growth" ya tiene presencia, además de explorar nuevos territorios. Espero que estas giras fomenten una mayor colaboración y nos permitan compartir nuestra pasión y conocimiento sobre IA con un público más amplio.

Con la IA cambiando rápidamente muchas industrias, ¿Cómo se mantiene actualizada "Sprint to Growth"?

Permanecer relevante significa estar en constante aprendizaje. Colaboramos estrechamente con expertos en tecnología y académicos para actualizar nuestros currículos y métodos de enseñanza. Además, nos aseguramos de incorporar las últimas herramientas y tecnologías de IA en todos nuestros cursos, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia de la educación en marketing y ventas.

¿Algún consejo para quienes aspiran a convertirse en expertos en IA para marketing y ventas?

Mi mayor consejo es adoptar la mentalidad de un aprendiz permanente. La IA es un campo que evoluciona rápidamente, por lo que la capacidad de adaptarse y aprender continuamente es crucial. Además, recomiendo buscar educación de calidad que ofrezca tanto teoría como experiencia práctica, como la que ofrecemos en "Sprint to Growth".

Para más información sobre los programas de "Sprint to Growth" y cómo inscribirse, se puede visitar la página web.