ITH Innovation Summit 2024 abordará los riesgos y oportunidades de la IA, el papel de los influencers y el turismo de experiencias

El evento de referencia para el sector se celebrará el 11 y 12 de junio en el WiZink Center de Madrid y contará con la participación de grandes protagonistas del sector. El foro acogerá la Asamblea Anual del ITH, que celebra su 20 aniversario y entregará galardones a personas e instituciones comprometidas con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en el sector hotelero La inteligencia artificial (IA), la transformación digital de los hoteles y el papel de los influencers como palancas del turismo. Estos serán algunos de los ejes de ITH Innovation Summit 2024, el evento de referencia para el sector turístico organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) los días 11 y 12 de junio en el WiZink Center de Madrid. Programa completo del ITH Innovation Summit 2024 en este enlace.

Con el objetivo de dar a conocer las últimas novedades sobre la innovación en este campo y analizar cómo la IA, la robótica y las últimas tecnologías se han convertido en motores claves para hacer el sector más competitivo y sostenible, el foro contará con un elenco de ponencias, debates y, sesiones de networking sobre el modo de aplicar con éxito estas innovaciones en los establecimientos hoteleros.

Para debatir sobre estos temas, el ITH ha reunido a ponentes de gran nivel. Desde el punto de vista institucional, participará Rosario Sánchez Grau, secretaria de estado de Turismo, y Luis Martín, viceconsejero de cultura, turismo y deporte de la Comunidad de Madrid. Asimismo, intervendrán Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels, Raquel Sánchez, CEO de Paradores y Jorge Marichal, presidente de la Confederación española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

El foro, al que asistieron en 2023 cerca de 500 profesionales, contará este año también con participación de presidentes y altos cargos de entidades públicas y privadas de primer nivel vinculadas al turismo, así como de las tecnológicas Amadeus, Huawei, Lenovo y Vodafone, entre otras. Además, Nespresso será el café oficial del evento.

Durante esta séptima edición, concretamente el martes 11, se celebrará la Asamblea Anual de ITH, a cuyo término se entregarán diversos reconocimientos a personas e instituciones por su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en el sector hotelero.

ITH Innovation Summit se ha consolidado como el gran foro de debate del turismo, una de las principales actividades económicas de España, que en 2023 aportó un 12,8% al PIB nacional, con 187.000 millones de euros, y generó más de 2,4 millones de empleos directos.

El auge de la IA, oportunidad o amenaza

Tras la sesión inaugural a cargo de Luis Martín, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; Jorge Marichal, presidente CEHAT; Javier García Cuenca, presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), y, Gabriel García, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), se abrirá la primera mesa de debate sobre "La tecnología que viene." En ella, representantes de compañías tecnológicas de primer nivel como Huawei, Lenovo y Amadeus ofrecerán su visión sobre las futuras tendencias en este campo.

Le seguirá el debate "Jubilados, robots y otros atrevimientos. El curioso proyecto ITH TechRoom 1.0", que reflexionará sobre cómo se pueden incorporar tendencias como la robótica y la IA a escenarios inusuales y aplicaciones no convencionales, a través de la innovación 360º y la colaboración público-privada. Olivia Estrella, directora de innovación turística de la Comunitat Valenciana; Pablo Hernández, director general de RH Hoteles; Alfonso Díez, CEO de Uground y Enrique Planelles, CEO de Robbotions, serán los ponentes.

El futuro de las cadenas hoteleras será el eje del siguiente foro, y contará con la participación de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hotels; Raquel Sánchez, presidenta y CEO de Paradores y Jorge Nuñez, CEO de AdQuiver como moderador.

No podía faltar un encuentro sobre IA: "¿Aliada o Amenaza? Explorando el Impacto de la Inteligencia Artificial", un análisis de cómo esta tecnología está revolucionando la industria hotelera, desde la experiencia del cliente hasta la gestión operativa. Correrá a cargo de Estela Díaz, Innovation Manager de Vodafone Business; Carlos Bello, director de innovación de ILUNION Hotels y Tomeu Bennasar, CIO del Grupo Iberostar. Este bloque temático se completará por la tarde con el taller "Desbloquea el potencial de la IA con aplicaciones prácticas para empresas turísticas".

Las sesiones vespertinas comenzarán con la asamblea anual y la conferencia titulada "Aquí sí AI turismo" de Javier Sirvent, tecnólogo y conferenciante internacional, que serán el prólogo a la entrega de los reconocimientos ITH 20 años a la excelencia, la sostenibilidad y la innovación en el sector hotelero. En esta edición especial por el 20 aniversario de ITH, Turisme de la Comunitat Valenciana, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) y Jesús Gatell serán galardonados por su destacada contribución al sector. También se hará entrega de otras siete distinciones.

Cerrarán la primera jornada del foro Javier García Cuenca, presidente del ITH y de Álvaro Carrillo de Albornoz, director general del ITH, cuyas ponencias serán: "Presente y futuro del turismo" y "Actualidad y tendencias: ITH en un año", respectivamente.

Segunda jornada

La jornada del 12 de junio arrancará con una mesa de debate sobre las reglas del juego a la hora de crear campañas de marketing en redes sociales y el papel que juegan los influencers, bajo el título: "Social Marketing & Influencers: ni todo vale ni cualquiera sirve".

Le seguirá el debate sobre las "Claves para el éxito del turismo experiencial. El caso de España" y el diálogo "En busca de la receta secreta para un turismo de lujo". En ambos casos expertos en diferentes disciplinas explicarán experiencias de éxito, retos y oportunidades en sus profesiones.

A continuación, se abordarán asuntos como la gestión del desperdicio alimentario en hoteles sin incurrir en costes adicionales, herramientas aplicadas en diversos procesos operativos que ayudan a la gestión sostenible del establecimiento, a la prevención de riesgos y a la gestión eficiente del hotel, los servicios de ciberseguridad para el motor económico de España que ofrece INCIBE, y los desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología a los hoteles.

El acto de clausura correrá a cargo de Rosario Sánchez Grau, secretaria de Estado de Turismo; Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y Javier García Cuenca, presidente de ITH.

Los asistentes al foro podrán colaborar en la campaña de recogida de dispositivos electrónicos (móviles, tablets y portátiles en desuso, rotos o averiados) puesta en marcha por ITH y la Fundación Llamada Solidaria, cuya recaudación se destinará a ayudar a la investigación de enfermedades raras.

Accesibilidad: escenario virtual inclusivo

ILUNION Accesibilidad en colaboración con Bemyvega hacen posible que este Summit sea un escenario virtual inclusivo. Los asistentes podrán ver a los ponentes y sus presentaciones en sus dispositivos (smartphone, tablet u ordenador) con transcripción en tiempo real y pudiendo elegir lo que más le interese (ponente o pantalla). Pensado para cualquier persona, pero especialmente para que personas con baja visión, audición, daltonismo o TDAH, para que puedan tener una experiencia completa del evento.

Además, en ITH Innovation Summit contaremos con "EazyEvent" un asistente personal del evento con IA para el Gemelo Digital con el que se podrá interactuar con todos los participantes. UGround realizará la presentación a nivel mundial en este marco.

ITH Robotics Club

Durante estas jornadas contaremos con un espacio para ITH Robotics Club, con la participación en esta edición de Fundación ONCE presentando robótica accesible (AccessRobots) junto con Cobots de servicio de las compañías Muzibar y Robottions.

Se trata de un club de encuentro entre hoteleros, asociaciones y tecnología para la co-creación de soluciones de automatización y robótica (especialmente colaborativa: COBOTS) y su implantación en hoteles.

Sobre ITH

El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen para los empresarios de la industria turística. Con veinte años de historia, este centro de innovación, adscrito a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), tiene la misión de promover el uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestión que contribuyan a mejorar la competitividad, la rentabilidad, la calidad, la eficiencia y también la sostenibilidad de las empresas vinculadas la industria hotelera y turística.