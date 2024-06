Transmural Biotech lanza dos algoritmos para la detección precoz de osteoporosis y ceguera causada por diabetes

Madrid 4 de junio de 2024. La compañía Transmural Biotech, propiedad de Asisa, ha presentado el lanzamiento al mercado de dos algoritmos de IA para detectar de manera precoz la retinopatía diabética, principal causante de ceguera en adultos, y la osteoporosis, enfermedades que afectan a millones de personas en todo el mundo. La biotecnológica es pionera en la generación de algoritmos para ayuda al diagnóstico por imagen de once patologías. Espera lanzar a finales del próximo año otros 13 algoritmos con un índice de fiabilidad superior al 92%.

Ambos algoritmos se hallan en fase de certificación para dispositivos médicos de la Unión Europea. “Somos una fábrica de algoritmos que hacen posible que en tres minutos, en cualquier lugar del mundo, el doctor que ha recibido una imagen médica obtenga un informe de Transmural Biotech sobre esa imagen, así como una estimación del grado en que se encuentra la dolencia”-señala Miguel Ángel Lorente, consejero de Asisa Internacional y consejero delegado de Transmural Biotech. Su desarrollo es el resultado de la colaboración entre ingenieros de esta entidad con equipos médicos de hospitales como Puerta de Hierro, en Madrid y Río Hortega, en Castilla y León para el marcador de retinopatía diabética así como del Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid para el de test de osteoporosis. Los algoritmos se utilizan ya en 17 hospitales de ASISA ,en centros médicos del servicio público del País Vasco y Comunidad de Madrid y más de 700 hospitales a nivel internacional.

”El ingeniero es ya una necesidad en el día a día del médico no sólo en análisis y mejora de procesos sino para que vean la luz proyectos como el de Transmural Biotech”-sostiene Javier Blázquez, jefe de radiología del HU Ramón y Cajal. También Blázquez se ha referido a “la necesaria colaboración entre empresa pública y privada a la que ha calificado de “imprescindible” para el desarrollo de nuevos algoritmos. En España más de 5 millones de adultos viven con diabetes, de los que un 40% padecen afectación ocular. De ellos entre un 4% y 11% genera en ceguera. El cribado sistemático mediante análisis del fondo de ojo ha demostrado ser muy eficaz en la prevención de esta ceguera. Igual que en la osteoporosis, una enfermedad que afecta a casi 3 millones de personas (79,2% mujeres y 20,8% hombres) y produce cerca de 300.000 fracturas cada año. Lo que supone un 3,8% gasto sanitario, en cifras de 2019.

Con este software de ayuda al diagnóstico por imagen se facilita la labor de predicción del médico de atención primaria en ambas patologías. Está entrenado para analizar imágenes en pocos segundos e identificar signos patológicos. “Alimentamos al algoritmo con una primera imagen donde los médicos han señalado los signos que permiten detectar la enfermedad y el sistema lo aprende”-explica el asesor médico de Transmural Biotech, Baltasar Lobato.

Entrenar al algoritmo

En una segunda fase se entrena el algoritmo. “Un proceso que duró dos años y en el que recolectamos casi 3.000 imágenes anónimas procedentes del banco de imágenes del hospital obteniendo un modelo con una precisión de más del 90%” -destaca Javier Soto, coordinador de la unidad de ingeniería e innovación del servicio de radiología del HU Ramón y Cajal. Por su parte, el doctor Blázquez insiste en la protección de la privacidad de los datos del paciente “porque las imágenes empleadas se han anonimizado. El proyecto ha sido aprobado por el comité ético del hospital que garantiza la seguridad y privacidad en el uso de los datos de pacientes”

Para comprobar la efectividad de esta herramienta, “apartamos 200 imágenes positivas y negativas de ambas patologías. El algoritmo supo identificar “sin error” daño en la retina en casos de retinopatía diabética y nivel de osificación en la osteoporosis”-apunta Baltasar Lobato. Esta solución representa “un salto de gigante en la medicina personalizada”. Además de un diagnóstico precoz, esta herramienta emite un informe de su grado de evolución. “Algo crucial en la osteoporosis porque el tratamiento a base de bifosfonatos, cuando no se aplica correctamente, tiene efectos secundarios contra el propio hueso”-apunta el asesor médico.

Transmural Biotech busca no solo mejorar la atención médica sino también reducir el gasto sanitario al evitar el envío masivo de pacientes a los hospitales. Un coste que por diabetes supera los 5.800 millones de euros y en fragilidad ósea alcanzó 4.300 millones en 2019. El uso de esta tecnología también impacta en la sostenibilidad.

“Evitará unos 3 millones de traslados y un ahorro de coste de 60 millones de euros en los próximos 3 años” -augura el asesor médico de Transmural Biotech, quien destaca además su impacto sociolaboral (absentismo, mortalidad y dependencia) “y la reducción del 30% en lista de espera de estas especialidades, lo que se traduce en una asistencia de mayor calidad a los pacientes”-concluye Lobato.