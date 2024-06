Evento IA en Barcelona, por SoniaBoost y la academia IA Sprint to Growth

Barcelona, España – El 30 de mayo, la academia "Sprint to Growth" (reconocida recientemente por la Universidad de California) organizó en Diagonal Pool un evento destacado, centrado en el poder transformador de la inteligencia artificial para captar clientes y cerrar ventas en diversos sectores de negocio. La sesión, titulada "Cómo captar clientes y cerrar ventas con IA", congregó a expertos de renombre en el ámbito de marketing y ventas, así como en el desarrollo personal.

El evento también cubrió temas vitales como el desarrollo personal, superación de miedos y estrategias de crecimiento personal protagonizado por Iván García, experto en desarrollo personal y coach, ofreciendo insights profundos que dinamizaron el evento y no dejó indiferente a nadie.

Paralelamente, Mikel González Roa, Law to go, abogado pionero en IA aplicada al día a día del sector de la abogacía, también tutor en la academia, abordó la influencia de la IA en el sector legal, además de discutir sobre blockchain y su impacto en la protección de datos y la transparencia. Su capacidad para desglosar temas complejos en términos accesibles atrajo la atención de todos los presentes.

SoniaBoost, fundadora de "Sprint to Growth" y reconocida consultora en IA Growth marketing por Forbes 2023 entre otros medios, expuso estrategias avanzadas sobre cómo las empresas pueden integrar la IA para automatizar la captación y nutrición de clientes, además de optimizar el cierre de ventas. Su presentación no solo fue instructiva sino también inspiradora, mostrando el futuro del marketing digital. SoniaBoost, actualmente es mentora, consultora y speaker, enfocada en inspirar el crecimiento de emprendedores y empresas a través del Growth marketing y la IA

La jornada culminó con una sesión de networking profesional, espacio ideal para que los asistentes, incluida Yolanda Muñoz, autora de "Sin Bragas", un libro que tampoco deja indiferente a nadie y que explica cómo cambiar tu carrera profesional a los 50. También el sector de la publicidad estuvo representado, con la presencia de Mediaset, y reconocidas agencias de la ciudad, como Yourstudio, organización de eventos dirigida por su fundadora Montse Borràs, donde intercambiaron ideas y expandieron sus redes de contacto en un ambiente motivador y enriquecedor.

Este evento no solo reafirmó la relevancia de la IA en el ámbito comercial y personal, sino que también fortaleció la comunidad de profesionales que buscan incorporar la tecnología en sus estrategias de crecimiento empresarial y desarrollo personal.

