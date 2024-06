Las inmobiliarias digitalizan casas para atraer al público más joven

Mudanzas Carmelo se hace eco de la información de Reason Why sobre las réplicas de casas para digitalizar las mudanzas Mudanzas Carmelo, una empresa de mudanzas en Sevilla y una empresa de trasteros en Sevilla, se hace eco de la información lanzada por Reason Why sobre la digitalización de casas para acompañar a las familias, incluyendo al público más joven, durante sus mudanzas a un nuevo hogar. Esta iniciativa ha sido llevada a cabo por una inmobiliaria sueca que ha usado una plataforma como Roblox para recrear estas viviendas.

Con esta medida acerca al público juvenil, dado que es una plataforma de videojuegos, para que las mudanzas sean decididas entre toda la familia. Estos procesos, a menudo tediosos y aburridos hasta para los más mayores, dinamizan esta búsqueda convirtiéndola en un juego para grandes y pequeños. Con estas nuevas plataformas, los más pequeños de la casa pueden ir haciéndose una idea sobre su nuevo hogar para que el choque no sea tan fuerte y así se adapten mejor al cambio.

La compañía ha declarado tener un claro objetivo dirigido a las madres y padres que necesitan mantener esta conversación sobre una mudanza con sus hijos. A través del juego con casas reales a la venta, se podrá escoger una para nuevo hogar. Los propietarios de estas viviendas también cuentan con un acceso a sus casas virtuales. Otro punto a tener en cuenta es que, al momento de la venta, ese inmueble deja de estar público en este modelo digital.

La plataforma sueca no se queda solo en el momento de la elección del nuevo hogar, sino que a través de estas maquetas digitales, los aspirantes a dueños pueden decorar el hogar a su gusto para ver cómo quedaría y si pueden adaptar muebles que ya tengan a este nuevo destino. Otro servicio ofrecido por esta plataforma es la de crear casas o apartamentos desde cero con las estructuras más básicas.