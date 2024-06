Haaus® Coliving se posiciona como una de las empresas de coliving más sostenibles del sector

Barcelona, 5 de junio de 2024 - En una iniciativa que subraya su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Haaus® Coliving, uno de los líderes en el sector de coliving en Barcelona, ha anunciado un nuevo programa de reforestación: “1 mes más, 1 árbol más”. Por cada mes de estancia de sus inquilinos, la compañía plantará un árbol a través de diversas asociaciones y ONGs. Este compromiso a largo plazo no solo busca restaurar ecosistemas, sino también generar un impacto positivo en la sociedad en su conjunto, y en las comunidades donde se producen estas reforestaciones, que suelen ser zonas desfavorecidas en el continente africano.

Desde el lanzamiento de esta campaña, Haaus® Coliving ya ha plantado 1,430 árboles, reflejando los meses acumulados de estancia de los clientes desde la constitución de la compañía en 2022. Según diversos estudios, estos primeros árboles tienen el potencial de absorber aproximadamente 715.000 kilogramos de CO2 en los próximos 20 años. Este es solo el comienzo, ya que la empresa planea plantar centenares de miles de árboles a medida que expande su negocio de coliving y flex living, lo que tendrá un impacto significativo y duradero en la lucha contra el cambio climático.

En una reciente entrevista, Joaquín Rubio, CEO de Haaus® Coliving, compartió su visión sobre este ambicioso proyecto y cómo espera que contribuya a la descarbonización y al fortalecimiento de la economía compartida.

Joaquín, ¿puede contarnos más sobre el nuevo compromiso de Haaus® Coliving con la sostenibilidad?

Joaquín Rubio: Claro, en Haaus® Coliving siempre hemos creído que nuestro papel va más allá de proporcionar alojamientos flexibles de calidad. Queremos ser agentes de cambio positivo. Por eso, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hemos lanzado un programa mediante el cual plantaremos un árbol por cada mes que un residente permanezca con nosotros. Esto no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también apoya a las comunidades locales al crear empleos y restaurar ecosistemas dañados, además de mejorar la vinculación de nuestros clientes con la compañía, a través de un propósito compartido.

¿Por qué decidieron centrarse en la reforestación?

Joaquín Rubio: Nuestros clientes están preocupados por la sostenibilidad, y plantar árboles es una de las formas más eficaces y sostenibles de mitigar el cambio climático. Los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan en sus hojas, troncos y raíces, lo que incrementa la cantidad de carbono retenido en el suelo. Además, los árboles proporcionan hábitats para la vida silvestre, mejoran la calidad del aire y del agua, y benefician a las comunidades locales al ofrecer empleo y recursos.

¿Cómo planean asegurar que estos árboles realmente se planten y que el impacto sea verificable?

Joaquín Rubio: Estamos trabajando con varias ONGs y asociaciones que utilizan tecnologías avanzadas para monitorear y certificar la plantación y el crecimiento de los árboles. Esto incluye el uso de sensores, drones y satélites para rastrear el progreso de nuestros esfuerzos de reforestación. Lo gestionamos todo, de momento, a través de una plataforma pública, aunque estamos abiertos a colaborar que cualquiera que esté alineado con nuestros objetivos. La transparencia es clave, y queremos asegurarnos de que nuestros clientes e inversores puedan ver el impacto real de sus contribuciones.

Entrevistador: ¿Qué beneficios adicionales espera Haaus® Coliving lograr con este programa?

Joaquín Rubio: Además de la captura de carbono y la restauración de hábitats, este programa nos permite involucrar a nuestros inquilinos en una causa significativa. Queremos que nuestros clientes sientan que son parte de algo más grande, que su estancia en Haaus® Coliving está contribuyendo directamente a un futuro más sostenible desde varios ángulos. Esto también fortalece nuestra posición en el mercado, atrayendo a personas que valoran la sostenibilidad y la responsabilidad social.

¿Cómo ve el futuro del coliving en términos de sostenibilidad?

Joaquín Rubio: La sostenibilidad será cada vez más central en el sector del coliving. Creemos que las empresas que adopten prácticas sostenibles no solo mejorarán su impacto ambiental, sino que también obtendrán ventajas competitivas. La economía compartida y la reutilización (residuo cero) es una parte integral de este enfoque, permitiendo una utilización más eficiente de los recursos y fomentando comunidades más conectadas y responsables.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a sus inversores y a la comunidad en general?

Joaquín Rubio: Queremos que nuestros inversores sepan que estamos comprometidos con la creación de valor a largo plazo a través de prácticas sostenibles. Este programa de reforestación es solo el comienzo de muchas iniciativas orientadas a la ESG (Environmental, Social, and Governance) que implementaremos. A la comunidad, les decimos que juntos podemos hacer una diferencia significativa. Cada mes de estancia en Haaus® Coliving se traduce en un árbol más plantado, un paso más hacia un planeta más verde y saludable.

Reforestación: Más que plantar árboles

El compromiso de Haaus® Coliving de plantar un árbol por cada mes de estancia de sus inquilinos tienen impactos colaterales. Los árboles no solo absorben CO₂ y almacenan carbono, sino que también mejoran la biodiversidad, restauran hábitats, y proporcionan beneficios económicos y sociales a las comunidades locales. De hecho, iniciativas similares alrededor del mundo han demostrado que la reforestación puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la deforestación y la degradación de tierras.

Tecnología y Transparencia

La implementación de tecnologías avanzadas es fundamental para garantizar la efectividad y transparencia de los proyectos de reforestación. En algunos proyectos, drones, satélites y modelos de aprendizaje automático se utilizan para monitorear la plantación y el crecimiento de los árboles, asegurando que los objetivos se cumplan y proporcionando datos verificables sobre el impacto del proyecto. Este enfoque tecnológico es crucial para atraer y mantener la confianza de los inversores orientados al ESG.

Compromiso a Largo Plazo

El programa de reforestación de Haaus® Coliving no es una iniciativa aislada, sino parte de un compromiso a largo plazo con la sostenibilidad. Al alinear sus operaciones con los objetivos de descarbonización global, la empresa no solo mejora su perfil de sostenibilidad, sino que también contribuye significativamente a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático. La compañía espera haber plantado a través de sus colaboradores 1 millón de árboles en 2050, lo que se traduciría en un potencial de captura de 420.000 toneladas de CO2 en 20 años.

Conclusión

Haaus® Coliving está liderando el camino hacia un futuro más sostenible en el sector del coliving. Con su compromiso de plantar un árbol por cada mes de estancia de sus residentes, la empresa no solo está ayudando a restaurar ecosistemas y combatir el cambio climático, sino que también está creando valor a largo plazo para sus inversores y proporcionando beneficios tangibles a las comunidades locales. Esta iniciativa demuestra que las empresas de coliving pueden ser agentes de cambio positivo, integrando la sostenibilidad en el núcleo de sus operaciones y estrategias.

