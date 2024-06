La franquicia The Nailab acelera su proceso de expansión a nivel nacional

La marca franquiciadora de estética de uñas tiene previsto en su plan de expansión próximas aperturas en las principales ciudades de la península: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla durante el año 2024 Una pasión convertida en negocio: la firma de The Nailab

The Nailab surge de la pasión y la curiosidad de sus fundadoras por el emprendimiento y la belleza. Con un espíritu aventurero y determinado, decidieron incursionar en el mundo de las uñas, un sector atractivo y en constante crecimiento.

Lo que distingue a The Nailab en el competitivo sector de la estética de uñas es su compromiso con la innovación y la calidad en todos sus servicios. Equipado con las mejores herramientas y productos, el salón garantiza resultados óptimos y duraderos. Además, el equipo de profesionales altamente cualificados se adapta a las preferencias y necesidades de cada cliente, ofreciendo un servicio personalizado y de excelencia.

Atención al cliente: su valor agregado

En un mundo donde la tecnología está cada vez más presente en la gestión de citas y reservas, The Nailab se distingue por su atención personalizada y directa con cada cliente. Desde la primera toma de contacto hasta el seguimiento post-servicio, las fundadoras se aseguran de brindar un trato único y cercano a sus clientes. Este enfoque en la atención al cliente es uno de los pilares fundamentales de la marca, creando relaciones sólidas y duraderas.

Expansión y oportunidades de franquicia

The Nailab sigue expandiendo su modelo de negocio a nivel nacional durante 2024 a través de aperturas en las principales ciudades españolas como son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Gracias a dichas aperturas, la enseña busca seguir dando a conocer su modelo de negocio en la península, con vistas a un futuro internacional.

La filosofía transmitida por The Nailab, basada en la excelencia y la innovación, tiene previsto también centrarse en zonas muy concurridas de alto turismo y amplia diversidad cultural como Marbella, Mallorca o Andorra. Además, la marca tiene planes de expansión internacional en lugares como Dubái, París y Suiza en el futuro cercano con el objetivo de seguir dando a conocer la marca y su modelo de negocio.

El auge del mercado de uñas en España

El mercado de las uñas en España está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por una demanda cada vez mayor y una creciente preocupación por la imagen personal. The Nailab se posiciona como una opción atractiva en este contexto, ofreciendo un servicio de calidad y una experiencia de belleza única y exclusiva.

Perfil del franquiciado ideal

The Nailab busca franquiciados apasionados por el cuidado y la belleza de las uñas, con un espíritu emprendedor y habilidades de liderazgo. No se requiere experiencia previa en el sector, ya que la marca ofrece una formación completa y un soporte continuo en todas las áreas del negocio.

Una inversión prometedora para el futuro

En un mercado en constante evolución, The Nailab representa una inversión prometedora para aquellos emprendedores que buscan un negocio rentable y en crecimiento. Con un enfoque en la personalización del servicio y la atención al cliente, la marca se posiciona como un referente en el sector de la estética de uñas.