Con brutal motor central y una batería gigante, MTB eléctrica es la compra inteligente del verano

Se puede invertir todo el dinero que se desee en una bicicleta eléctrica, ya que hay opciones para todos los presupuestos, especialmente para aquellos más adinerados. No obstante, el objetivo es recomendar modelos que sean compras inteligentes y adecuadas para el presupuesto. Es posible que no se conozca la bicicleta eléctrica que se va a destacar, pero podría ser exactamente lo que se necesite. Se trata de la Levit Muan MX 3, una mountain bike muy completa que, aunque resulte desconocida, tiene un precio excelente de 2399 euros.

Bafang M400: motor central con 80Nm Esta bicicleta eléctrica es ideal para quienes desean recorrer rutas todoterreno, alcanzando destinos que serían inaccesibles por carretera. Aunque se mantiene a un precio asequible, ofrece características que suelen encontrarse en modelos más costosos.

Cuenta con un motor central M400 de la marca Bafang, que ofrece un impresionante par motor de 80 Nm. Generalmente, las bicicletas eléctricas potentes tienen un torque de 85 Nm, por lo que esta cifra no tiene nada que envidiar para un motor muy económico que ofrece características propias de motores de gama alta como Bosch.

150 kilómetros de autonomía A esto se le suma una batería de Panasonic con una capacidad de 630 Wh, lo que garantiza una autonomía considerable. De hecho, se estima que la Levit Muan MX3 puede alcanzar hasta 150 km de autonomía.

Claro está, esta autonomía variará según el nivel de asistencia que se le exija al motor y el tipo de ruta a recorrer, ya que no es lo mismo una ruta llana sobre terreno firme, aunque sea de tierra, que una ruta con subidas o terrenos donde las ruedas no tengan buena tracción.

Aun así, esta es una cifra notable para una bicicleta eléctrica diseñada para cross-country, es decir, para recorrer largas distancias en rutas todoterreno.

Una ebike muy completa a un precio imbatible En cuanto a los demás componentes mecánicos, esta bicicleta eléctrica se presenta como una opción muy completa, superando el nivel básico en casi todos los aspectos. El cuadro rígido, ideal para el uso de cross-country mencionado, cuenta con una horquilla delantera RST Gila TnL de aire con un recorrido de 100 mm, en lugar de una horquilla de muelles.

Además, dispone de una transmisión monoplato de 9 velocidades con un sistema de cambio Microshift RD-M46L, lo cual es destacable en una ebike de este precio, así como frenos de disco hidráulicos Zoom HB-875.

Por último, el cableado interno y las soldaduras bien acabadas hacen que esta bicicleta de la marca checa Levit sea una excelente opción para quienes buscan iniciarse en el mundo de las ebikes y desean una compra inteligente que ofrezca mucho a un precio razonable. Disponible en ebike.es por solo 2399 euros en color azul, es difícil encontrar una ebike rígida para largas rutas todoterreno con mejores componentes a un precio similar.