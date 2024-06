smöoy impulsó una jornada solidaria de recogida de plásticos en el denominado Valle Perdido de Murcia

La campaña persigue el objetivo de mejorar la cultura de cuidado del medio entre el personal de la propia marca, además de generar un impacto de mejora evidente en una zona concreta elegida por su valor ecológico y biodiversidad Smöoy, compañía española especializada desde hace casi quince años a la fabricación y venta de yogur helado, organizó el pasado viernes 24 de mayo una jornada de recogida de plásticos en la ladera del monte denominado Valle Perdido en el término municipal de Murcia. Este evento es la segunda iniciativa de este tipo que realiza smöoy después del llevado a cabo el año pasado en las playas de Santiago de La Ribera, en Murcia.

"El año pasado se eligió la playa, y este se ha optado por la montaña para diversificar las acciones", ha afirmado Nuria Martínez Sirvent CEO de smöoy. Esta iniciativa se enmarca en las acciones que la compañía lleva a cabo a lo largo de todo el año como parte de su política de compromiso de RSC, y coincide con la proximidad del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra hoy 5 de junio. Además de organizar la iniciativa, smöoy obsequió a todos los voluntarios con algunas sorpresas que la compañía había preparado para este día.

Esta iniciativa de Smöoy se suma a otras anteriormente puestas en marcha con el mismo objetivo, como fue la reducción en el uso de todo el material plástico de los envases de la compañía, tanto los que ofrece en las tiendas físicas -especialmente las pajitas de un solo uso, o las bolsas de plástico, entre otros-, como los diseñados para el servicio a domicilio y el take away, por otros que no atenten contra el medio ambiente.

La concienciación social es clave para smöoy, que ya ha tomado medidas en su compromiso por la reducción de plásticos. Entre ellas, destaca la renovación del acuerdo alcanzado hace ahora tres años, como Empresa Amiga de WWF (World Wildlife Fund). Este convenio implica que la cadena heladera se compromete a participar en diversas actividades de conservación de la biodiversidad en los bosques y en los ecosistemas españoles, y a destinar parte de los beneficios de sus 150 heladería a la defensa y compromiso medioambiental.

Smöoy también ha llevado a cabo diversas acciones relacionadas directamente con las infraestructuras de su planta de producción de 7.500 m2 en Murcia, donde se han adaptado las instalaciones mediante la integración de sistemas de energías limpias, para reducir los consumos de agua y energía en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas. En conjunto, la compañía ha reducido este año 4,8 toneladas de plástico.

Esta filosofía está presente en todos los establecimientos que Smöoy tiene en España y en los mercados internacionales donde opera, así como en sus instalaciones centrales, una moderna fábrica en Alcantarilla (Murcia) donde elabora todos sus productos. La compañía cuenta con un equipo de personas con amplia experiencia que dan soporte global a la red. Además, la compañía reinvierte permanentemente en el negocio y en su área de I+D+i, un departamento en constante innovación, y cuyo ADN se completa con su compromiso social y medioambiental como un factor determinante en todos sus desarrollos, además por supuesto de la creación de productos saludables diferenciales de alta calidad.

Un modelo de negocio con más de trece años de experiencia

Smöoy es fruto del esfuerzo de la cuarta generación de una familia dedicada al helado artesanal desde hace 100 años. Fundada en 2010, la marca ha logrado posicionarse como una de las principales cadenas de yogur helado, gracias a un modelo de negocio que comercializa el único helado funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten.

Destacar que lo que fuera una rápida expansión inicial de la marca, se ha mantenido de forma sostenible a lo largo de los casi quince años de andadura, convirtiendo el modelo de negocio en un modelo rentable desde sus inicios tanto en el mercado nacional como en los diversos mercados internacionales donde opera. Actualmente, el foco de la compañía se centra en la gestión eficaz y mejora de la rentabilidad de cada una de sus áreas.