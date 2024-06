Interesantes resultados sobre el manejo del dolor en mascotas: nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida

Encuesta de INDIBA sobre el 'Manejo del Dolor de Pequeños Animales en España' El dolor en mascotas es una preocupación creciente en el campo de la salud animal, especialmente en España, donde una reciente encuesta ha revelado datos cruciales sobre el manejo del dolor en pequeños animales. La encuesta, realizada por INDIBA, destaca la frecuencia y gravedad del dolor en mascotas y propone estrategias para mejorar su tratamiento.

La encuesta muestra que el 65% de los encuestados trabajan en clínicas veterinarias y el 32% se dedican a la práctica clínica general. La mayoría de los pacientes con dolor son atendidos de manera frecuente, ya sea diaria o semanalmente, aunque el grado de compromiso en la movilidad no es severo en la mayoría de los casos. Solo el 7% de los casos son considerados graves. Además, un 63,2% de los tutores detectan los problemas de movilidad de sus mascotas de manera tardía o solo cuando son muy evidentes. Esto sugiere una falta de información sobre estas lesiones y la necesidad de chequeos preventivos de salud.

En cuanto a tratamientos para el dolor, el tratamiento de elección es, por norma general, la medicación, especialmente con analgésicos no esteroideos (AINEs), sobre todo en los pacientes postquirúrgicos. . Y, aunque un 72% está muy preocupado por sus efectos secundarios, el 56,4% de los usuarios de AINEs no recomiendan otros métodos como complemento.

Además de los AINEs, los anticuerpos monoclonales y los condroprotectores se han convertido en opciones bastante usuales de tratamiento. Si embargo, son productos que pueden no ser aptos para todos los pacientes, llegando a estar contraindicados, o estar fuera del alcance por su elevado coste económico.

Entre otras opciones de tratamiento, complementarias o en solitario, se encontraron que las recomendaciones de pautas de ejercicios, dieta y modificaciones ambientales en casa son medidas utilizadas por una buena parte de los encuestados.

Aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida es el objetivo casi unánime de los encuestados. Los principales desafíos en el manejo del dolor incluyen la variabilidad en la respuesta al tratamiento y la dificultad para evaluar el grado del dolor. Satisfactoriamente, el enfoque multimodal es considerado esencial por la mayoría de los participantes, aunque queda la duda de si realmente se está practicando. Más de la mitad de los encuestados no conoce los beneficios de la radiofrecuencia de INDIBA ni la fotobiomodulación de K-Laser, pero muestran interés en conocerlos. Esto indica una oportunidad para ampliar el conocimiento y uso de estas tecnologías en el tratamiento del dolor en mascotas, en donde la colaboración con especialistas y la formación conjunta pueden ser claves para avanzar en este sentido.

"Los resultados de esta encuesta subrayan la necesidad de una mayor concienciación y educación sobre el manejo del dolor en mascotas, así como la importancia de un enfoque multimodal en el tratamiento. Con la combinación de tecnologías avanzadas como INDIBA y K-Laser, se pueden ofrecer nuevas esperanzas para mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas" comenta Marina Rodriguez, Product & Brand Leader Animal Health de INDIBA.