Llega la 6ª edición del Marketplace Summit, la principal feria sobre Ecommerce y Marketplaces en España

Expertos y líderes del sector se darán cita en Madrid el jueves 20 de junio en la principal feria sobre Ecommerce y Marketplaces en España. Reconocidas empresas como MediaMarkt Saturn, Mangopay, CTT Express, Publicis Commerce, MASQMAI, ROI UP Group, Padel Nuestro, Sprinter, Stripe, CREATE, BlaBlacar, Adyen, MR Boho, Amazon Shipping, etc. ya han confirmado su presencia en el evento os marketplaces siguen liderando las compras online en España, según uno de los últimos estudios realizados, el 53,5% de los consumidores en España afirman comprar en marketplace. Bajo este contexto, tendrá lugar la 6ª edición del Marketplace Summit, el mayor evento sobre marketplaces en España -organizado por Ecommerce News- que se celebrará el jueves 20 de junio en Madrid.

El Hotel Eurostars Madrid Tower ha sido el lugar elegido para celebrar esta sexta edición, repitiendo el formato de la última en la que se dio un salto cualitativo y cuantitativo para convertir este encuentro en la primera feria dedicada 100% a marketplace. El evento será 100% presencial, con más de 20 horas de contenidos y más de 100 ponentes de primer nivel.

"Actualmente, es difícil imaginar un mundo sin marketplaces. Este nuevo canal de distribución no deja de crecer año tras año y continúa ganando terreno en la venta online. Si analizamos su evolución, resulta más que claro su éxito hasta convertirse hoy en uno de los canales online más utilizados del mundo. Es por ello, que desde Ecommerce News seguimos apostando cada año más fuerte por este evento", subraya Samuel Rodríguez, CEO de Ecommerce News.

Durante la jornada, los asistentes podrán asistir tanto a charlas, mesas redondas, visitar y conocer diferentes soluciones y marketplaces, así como hacer networking.

1.500 m² exposición, 3 escenarios de contenidos y sala VIP

Manteniendo el formato Feria que tanto éxito y expectación generó el pasado año, el Marketplace Summit contará con tres escenarios de contenidos en los que los asistentes podrán conocer de primera mano casos de éxito de destacadas empresas del sector como MediaMarkt Saturn, CREATE, Padel Nuestro, Apodemia, Foreo, BVMPRS Brand, Veepee, Ecodicta, Nestlé, Nutribén, Estrella Galicia, Sprinter, Masqmai, Top Doctors, HOFF, Blablacar, Worten, entre otras

Además, se debatirán sobre temas como rentabilidad en marketplaces, sostenibilidad y auge de la segunda mano, social commerce, estrategias para vender en marketplaces, omnicanalidad, Inteligencia Artificial, y mucho más.

Los asistentes con entrada VIP podrán acceder a una sala de 400 m² habilitada con una zona especial para trabajar y continuar haciendo networking, donde además habrá café, comida permanente y zona de juegos, entre otras sorpresas. Una vez finalizado el evento, esta sala se transformará en un espacio de diversión con la "MarketParty", que pondrá el broche final a la 6ª edición del Marketplace Summit.

El evento cuenta con el patrocinio de Mangopay, Amazon Shipping, Adyen, Stripe, Bazaarvoice, VDshop, CTT Express, Nifty Export-Amvos Digital, Publicis Groupe, Logisfashion, BigBuy, ROI UP Group, Bluco y Marco Visual, y con la colaboración de Vinopremier y Axicom.

Es posible adquirir las entradas a través de este link: www.ecommercenewstickets.com/events/marketplace-summit-2024

Para más información: www.marketplacesummit.es