Datagestión y su Canal Ético, soluciones para una gestión transparente y segura

En esta era de interconexión y de hiperconocimiento, una gestión ética de las organizaciones se ha hecho indispensable. Los clientes, los proveedores y los trabajadores no solo piden que se gestione eficazmente, sino que se haga de acuerdo a unos estándares éticos, y de cumplimiento en toda la legislación. La dispersión de estas normas ha llevado a que no sólo sea un problema la gestión de estas normas, sino que los terceros sepan que existen y que se están aplicando.

En este contexto, Datagestión, una empresa con 20 años de experiencia en el sector, ha lanzado al mercado su Canal Ético. El canal tiene un doble componente. Actúa de punto único de toda la normativa de cumplimiento obligatorio y facilita la comunicación entre los terceros y la empresa o entidad administrativa. De esta forma, el nuevo Canal Ético de Datagestión es una herramienta diseñada para fortalecer la ética y la transparencia en las organizaciones.

Una solución integral: Canal Ético de Datagestión Este Canal Ético permite la interposición de denuncias de manera anónima o identificada, asegurando la confidencialidad y la protección de la identidad del denunciante. Además, el canal facilita el intercambio de información entre el informante y el responsable del sistema, simplificando los procesos de instrucción y resolución de denuncias.

El protocolo contra el acoso es una de las normas de cumplimiento obligatorio en la empresa, que se encuentra en el Canal Ético. Resulta imprescindible contar con un entorno laborar seguro y respetuoso para todos los empleados, y que el conjunto de normas que lo regulan sean conocidos por los mismos y por los terceros. La transparencia es uno de los ejes conductores del cumplimiento normativo, lo que se consigue con el Canal Ético.

La plataforma también incluye los protocolos para garantizar la desconexión digital, un aspecto cada vez más relevante en la era del teletrabajo, permitiendo a los empleados desconectar fuera del horario laboral y proteger su tiempo personal.

La implementación del Canal Ético es rápida y adaptada a las necesidades específicas de cada empresa. Desde la provisión de un enlace en la web de la entidad, hasta la formación del gestor del canal, Datagestión acompaña a sus clientes en cada paso del proceso.

Más sobre el Canal Ético de Datagestión La relevancia del Canal Ético de Datagestión se enmarca en un contexto legal y social en constante evolución. No sólo las empresas de más de 50 empleados y entidades públicas son las únicas destinatarias de este Canal Ético, como obligadas a implementar determinadas herramientas como el canal de denuncias. El Canal Ético está dirigido a cualquier organización y en este sentido, la plataforma DATAGEST no solo facilita la gestión de denuncias y el cumplimiento normativo, sino que también apoya a las empresas en la creación de una cultura basada en la transparencia y el respeto.



En resumen, el Canal Ético de Datagestión representa una solución integral para las empresas que buscan cumplir con las normativas vigentes y promover un entorno laboral ético y seguro. Con la experiencia y el compromiso de Datagestión, las organizaciones pueden confiar en una gestión eficiente y efectiva de sus necesidades de protección de datos y ética corporativa.