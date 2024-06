¿Cuáles son los mejores seguros de decesos? Seguros Academy lo explica

Elegir el mejor seguro decesos suele ser un proceso en el que normalmente muchas personas no suelen pensar. Sin embargo, su contratación no solo es muy importante, sino que además proporciona diferentes ventajas. Por ejemplo, delegar todos los trámites que conlleva un funeral, así como evitar realizar gastos o gestiones incómodas y dolorosas en un momento familiar tan difícil.

No obstante, encontrar las coberturas adecuadas no siempre es una tarea fácil. Por lo que el equipo de Seguros Academy trabaja para ofrecer una guía clara y detallada que pueda facilitar este proceso y ayudar a que las familias tomen decisiones informadas acerca de su elección.

¿Por qué contratar un seguro de decesos? En líneas generales, un seguro de decesos cuenta con coberturas pensadas para aliviar la carga económica de los familiares de una persona fallecida. Es decir, una póliza que cubre todo lo relacionado con gastos funerarios, trámites necesarios, e incluso asistencia para traslados, orientación psicológica, entre otros.

En la actualidad, la contratación de este tipo de seguros es cada vez más habitual. De hecho, se calcula que alrededor de 21 millones de personas en España se encuentran aseguradas bajo esta modalidad. Por lo tanto, se trata de una decisión clave, si se tiene en cuenta que los costes de un servicio fúnebre pueden resultar muy elevados.

En pocas palabras, contratar un seguro de decesos, evita que las familias del asegurado deban realizar un desembolso económico para el sepelio. Además, les garantiza atención personalizada en una situación dolorosa y compleja.

¿Cómo encontrar el mejor seguro de decesos? Compañías como Seguros Academy afirman que el mejor seguro decesos es aquel cuya póliza cubre todos los gastos relacionados con el funeral. Los expertos también recomiendan elegir una alternativa de seguro de protección familiar, en el que puedan ser incluidos todos los integrantes de la familia. Asimismo, para que una póliza pueda considerarse adecuada, sugieren verificar que sea de prima nivelada. Esto quiere decir que debe ser un seguro donde se respete la antigüedad de la persona y que no deba pagar más anualmente por su edad.

Una buena prima debe incluir asesoramiento y gestión de trámites administrativos, como es el caso de baja en el seguro social, tramitación de orfandades o viudedades, entre otros. De la misma manera, es apropiado que se cubran aspectos como la repatriación. También es necesario elegir una prima que ofrezca coberturas amplias a situaciones diarias, ya sea descuentos médicos privados, seguro de viaje, cobertura de accidentes, entre otros.

