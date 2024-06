Qué es el recobro de deudas y cómo hacerlo

El recobro de deudas se presenta como la mejor solución para recuperar todo el importe pendiente de las facturas impagadas. Sin embargo, no siempre resulta fácil lograr que los clientes abonen sus pagos atrasados. En muchas ocasiones, los problemas financieros de sus negocios o las pérdidas temporales de liquidez impiden que tengan la capacidad suficiente para afrontar sus pagos.

No obstante, es importante mantener la calma, puesto que en muchos casos existen excelentes posibilidades de recuperar el dinero de manera íntegra. En este artículo se explicará con detenimiento qué es el recobro de deudas y en qué consisten estos trámites.

Cómo recobrar una deuda antigua

Dentro del recobro se deben incluir todas las facturas impagadas que no se han abonado a su vencimiento. Estas siguen figurando en los balances y, de hecho, es posible que se hayan tenido que liquidar sus impuestos. Por lo tanto, ocasionan un serio perjuicio, ya que se ha dejado de ganar el dinero correspondiente y, además, se ha sufragado el IVA.

Para evitar que esas facturas terminen en la cuenta de pérdidas de créditos comerciales incobrables, lo mejor es reclamarlas.

El proceso suele iniciarse de forma amistosa para evitar discusiones. Además, de esta forma es muy probable que los clientes, una vez superen su bache, vuelvan a confiar en la empresa para encargarse de futuros trabajos. Si el pago no se produce en un plazo razonable o los clientes se ponen a la defensiva, las empresas de recobros optan por otra estrategia. Lo más habitual es que se personen en el negocio en cuestión para solicitar las cantidades pendientes.

En última instancia, y si no queda otra solución, es posible hacer uso de la vía judicial para recuperar todo el dinero posible. No importa si el cliente se ve inmerso en un concurso o si se declara en quiebra. Como acreedor, se tiene derecho a que los bienes del cliente se vendan para que se abone el saldo pendiente. El recobro de deudas puede resultar de gran ayuda si se han sufrido impagos, sobre todo si estos son de una cuantía importante. No se debe permitir que los problemas financieros de los clientes pongan en peligro la propia liquidez, y lo mejor es actuar cuanto antes.

