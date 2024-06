Los mejores trucos para conseguir reservas de hotel a excelentes precios

Las vacaciones de verano se aproximan, y muchos ya tienen sus reservas y destinos. Sin embargo, hay otros que aún no han encontrado el hospedaje ideal para pasar los días en familia o con amigos. Para esta fecha, conseguir los hoteles más baratos puede resultar difícil.

Para esto, los expertos en viajes revelan los trucos para lograr unas vacaciones inolvidables, al mejor precio posible. En Directo dan algunos tips para conseguir hoteles más baratos y vivir unas vacaciones soñadas.

Los trucos para conseguir hoteles más baratos de la mano de expertos en viajes Con el verano de 2024 a la vuelta de la esquina, los viajeros están en busca de unas vacaciones inolvidables sin gastar demasiado dinero. Con temporada de viajes cada vez más cerca, aún hay tiempo para recibir consejos que ayuden a planificar escapadas en familia o amigos, a precios bajos.

En la búsqueda de ahorro, los expertos en viajes comparten una táctica sorprendente para encontrar estancias hoteleras asequibles, instando a los viajeros a no depender exclusivamente de plataformas de reserva con descuento. Estos expertos sugieren dirigir la atención hacia los sitios web oficiales de los hoteles, una estrategia que podría ofrecer ahorros sustanciales durante la temporada.

Según los expertos, optar por reservas directas con hoteles, en lugar de utilizar plataformas de viajes, puede resultar en precios más bajos. Este principio se extiende más allá de los hoteles para incluir alquileres vacacionales, especialmente aquellos supervisados por empresas de gestión de propiedades más grandes. Al evitar las comisiones típicamente cobradas por los sitios de terceros, los viajeros tienen el potencial de asegurar descuentos sustanciales que van del 5% al 20%.

Utilizar una herramienta gratuita como Directo, puede ayudar a encontrar esas ofertas sin comisión de una manera mucho más fácil. Esta extensión de Chrome busca el sitio web directo del mismo alojamiento que se puede encontrar en otros sitios de viajes, lo que facilita el acceso y la comparación con la oferta directa.

En situaciones donde una tarifa preferencial no es visible de inmediato en el sitio web oficial de un hotel, los expertos también recomiendan negociar directamente con el alojamiento, manteniendo una actitud positiva. La comunicación educada y cortés por correo electrónico o teléfono se ha citado como una estrategia exitosa para lograr mejores ofertas, a través de la negociación directa en la qe se obtengan beneficios mutuos. Una estrategia es resaltar ocasiones especiales para el viaje.

Concluyendo su consejo, los expertos subrayan el valor de explorar los programas de fidelización de hoteles. Estos programas, que suelen ser gratuitos, ofrecen beneficios adicionales que pueden enriquecer la experiencia de viaje en general.

En esencia, la guía proporcionada por los expertos de Directo invita a los viajeros a reconsiderar sus enfoques de reserva y explorar vías directas para asegurar alojamientos con precios inigualables. Al poner en práctica estos consejos, los turistas tienen la oportunidad de aprovechar mejor sus presupuestos de viaje y desbloquear experiencias memorables.