Última tecnología para la codificación y marcaje de productos que llega con Trébol Group

La codificación es un proceso esencial en la identificación y seguimiento de productos, ya que implica la impresión de información variable como fechas de caducidad, números de lote y códigos de barras. A partir de que resulta fundamental para la trazabilidad y la seguridad en diversas industrias, según determinados factores, se suele requerir de tecnología de codificación distinta que garantice una impresión legible y duradera.

En este sentido, Trébol Group aborda las distintas necesidades de codificación al distribuir equipos de última generación con funcionalidades avanzadas de codificación, como la tecnología Inkjet (CIJ). Disponible en las innovadoras impresoras Hitachi de la serie UX y UX2, la nueva generación de codificadores Inkjet ofrece un equilibrio perfecto de practicidad, conveniencia y fiabilidad.

Ventajas de codificar con impresoras Inkjet Uno de los últimos avances en la industria de la codificación se presenta con la tecnología Inkjet, que está orientada a optimizar la eficiencia y la precisión en el marcaje de productos. Desde Trébol Group explican que este tipo de impresión se basa en la formación de imágenes mediante el envío de gotas de tinta controladas, que se combinan para crear textos o gráficos perfectos en diversos materiales, independientemente de si son porosos o no porosos.

Gracias a su versatilidad, la técnica Inkjet ofrece múltiples ventajas para la producción industrial. En la impresora se puede desde cargar imágenes hasta crearlas, para luego imprimirlas rápidamente en casi cualquier superficie.

Dado que no requiere de contacto directo en la impresión, la tecnología Inkjet es bastante flexible en cuanto a materiales, por lo que resulta adaptable a diversas aplicaciones. En este sentido, las impresoras Inkjet logran una adherencia máxima en cualquier material, así como también en superficies complejas, diminutas e irregulares. Incluso, mantiene la fiabilidad y la calidad de impresiones en entornos de producción con exceso de polvo y humedad, trabajando a una velocidad que supera los 400 metros por minuto.

La eficiencia de esta revolucionaria técnica es la base que garantiza un ahorro sustancial en las impresiones. Al ser más precisa durante el trabajo reduce de manera significativa el consumo de tinta y energía, y, por ende, disminuye los costes operativos.

Cuándo optar por la impresión Inkjet Antes de seleccionar un sistema de codificación, desde Trébol Group señalan que primero se debe considerar qué información se necesita imprimir, sobre qué tipo de producto, en qué ubicación y bajo qué condiciones de producción. En aproximadamente el 70% de los casos, Inkjet es la tecnología de codificación más adecuada, dado que otorga una solución para el marcaje y codificación no solo de productos, sino también de envases y embalajes.

Además de textos, la técnica permite imprimir todo tipo de datos específicos que fortalezcan la trazabilidad y el control de calidad, desde horas y fechas de caducidad, hasta números de lotes, Datamatrix y códigos de barras.

Para las industrias que necesitan optimizar sus procesos de codificación, Trébol Group ofrece un asesoramiento adecuado e invita a conocer más acerca de las impresoras CIJ de Hitachi, que representan la evolución en la tecnología de codificación Inkjet.