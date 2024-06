María Lucila Baiardi anima a sus lectores a luchar por sus sueños en su libro, ’Poco a poco también sirve’

Como dice María Lucila Baiardi, “la vida siempre está a punto de empezar”, por eso en su libro; ‘Poco a poco también sirve’, anima a sus lectores a perseguir sus sueños. “Es muy grato darnos cuenta de que contamos con todo lo necesario para hacerlo. Hay que aprender a confiar en uno mismo”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “un libro que le acompañara con reflexiones, ideas y consejos, a bucear en su interior para reconocerse, aceptarse y animarse a rescatar sus sueños olvidados. No hay tiempos ni errores en el camino de ser mejores, porque poco a poco también sirve”.

SINOPSIS ¿Sabes que necesitas un cambio pero no tienes ni idea para qué lado disparar?

¿No logras seguir tus sueños porque no sabes cuáles son?

¿Se te acabó la paciencia o la cordura?

¿No tienes tiempo para dedicarte a ti misma?

Poco a poco también sirve te acompañará en esos momentos de incertidumbre

en los que quieras tirar todo por la borda.

Capítulo a capítulo bucearás en el fondo de tu alma

para ordenar tu pasado y enfocar tu presente,

para aprender a reconocer las metas que no te animas a soñar,

pero, sobre todo, para sentirte mejor contigo misma.

Con pequeños ejercicios aprenderás

a mirarte, con lo bueno y con lo malo,

a permitirte ser tu mejor versión, sin compararte, sin engañarte

y aceptándote con orgullo.

La vida siempre está a punto de empezar.

Anímate, aunque te parezca que no puedes dar demasiado,

porque Poco a poco también sirve.