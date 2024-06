Sheila Lala llena sus shows de comedia y vino

Sheila Lala (@sheilalalasheilalala) es una monologuista que ha sabido encontrar una simpática promoción gracias a su parecido físico con Taylor Swift.

“- No canto ni en la ducha pero desde que unas niñas dijeron que era como Taylor Swift en plan risa” todos mis shows se llenan- dice .

Sheila - apodada la Taylor Swift de la comedia - es madrileña y tiene un espectáculo muy original. Wine Up Comedy es un monólogo con cata de vinos; un show de standup comedy donde el público disfruta de tres o más copas de vino.

- Para el público es una experiencia fantástica- cuenta Sheila - y yo soy muy feliz en el escenario porque las dos cosas que más me gustan en la vida son la comedia y el buen vino.

El show ha viajado por Argentina, Santiago de Chile, Burgos, Valladolid, Elche, Zamora, Ibiza, Logroño… y está instalado en la Sala Galileo de Madrid.

-Hay gente que viene porque le encanta el vino y descubrir bodegas nuevas, hay gente que viene porque le gustan los monólogos. Y bueno, ahora hay gente que viene por el hype que se ha creado con Taylor Swift.

P: - ¿Cómo empezó todo esto de Taylor Swift?

R: - A veces hacemos shows infantiles y unas niñas dijeron que preferían venir a mi concierto que al de Taylor Swift porque yo era como Taylor pero en plan risa. Entonces decidimos hacer una sesión de fotos con algunos looks míticos de Taylor.

P:- ¿Te gusta Taylor Swift?

R: - Me parece una artista súper completa: canta, baila, produce…. Es una mujer que lleva años en los escenarios y por algo es. Me sé mil temas de Taylor, he estudiado sus letras, me encantan sus outfits… Creo que es impresionante todo el trabajo que hay detrás. Sí, soy fan de la Taylor ; soy una swiftie.

P: - ¿Te gusta que te comparen con ella?

R: - Bueno…. Todo esto empezó como una broma.Me parece una mujer talentosísima y guapísima pero de ahí a compararme con ella… Ya me gustaría a mí llenar el Bernabeu. De momento, me conformo con llenar la Sala Galileo o con los sold outs que hacemos cada vez que viajamos (el sábado vamos a La Rioja y no quedan entradas desde hace semanas).

P: - Bueno, tiempo al tiempo, ¿no?

R: - Creo que Taylor hace lo que ama, que es cantar y yo también, que es hacer reír. Creo que en eso es en lo único que nos parecemos. Pero qué suerte tenemos las dos.

P: - En algo más os pareceréis…

R: - Sí, en que las dos tenemos flequillo y nos encanta vestir con lentejuelas- dice Sheila riendo.

P: - ¿Qué va a encontrar la gente que va a tu show?

R: - Va a encontrar una experiencia. Cuando se sienta, la persona se encuentra con un mantel individual y tres copas vacías. Al empezar el show los camareros te sirven una copa de vino blanco. Luego una de rosado y al finalizar una de tinto. Si te gusta mucho alguno de los vinos puedes repetir. Nuestros camareros son muy majos y nos gusta que en nuestro shows la gente se vaya “muy contenta”. Toda esa degustación va a acompañada de un monólogo sobre el mundo del vino que tiene estructura de cata. Es decir: comienzo hablando de la vista, luego hablamos del olfato, del gusto…

P: - ¿Cómo nació esta idea?

R: - A mi siempre me ha gustado el mundo del vino y cuando iba a las catas me pasaba que algunas veces la persona que guiaba las mismas se ponía muy técnica y aburrida. Me daba cuenta de que yo pagaba una cata para disfrutar y pasar un buen rato y el sommelier de turno terminaba aburriendo a la gente hablándole de los sulfitos y la fermentación maloláctica. Después de varias catas pensé: - ¿por qué no hacen una cata más sencilla, más para disfrutar, más divertida? Y con mis conocimientos de vino y de comedia me puse a escribirla.

P: - ¿Estás contenta con el resultado?

R: - Bueno, siempre creo que es un show que hay que mejorar pero sí . A la gente le gusta mucho y a las bodegas también. Colaboramos con muchas bodegas: bodegas grandes y conocidas como Bodegas Protos o Bodegas Olarra y bodegas emergentes y súper originales como Gordonzello, Vizar, NOC, Valbusenda…

P: ¿y de dónde viene tu lado cómico?

R: - La comedia es un modo de afrontar las cosas. Yo siempre he visto el lado cómico en todas las situaciones. Pero también es una cosa muy seria que se estudia. Yo me considero una estudiosa de la comedia. He estudiado standup en Buenos Aires, en Chile, en la American Institute Comedy de Nueva York... Ahora hago unos cursos online geniales en una plataforma que se llama La Llama School… la comedia se estudia y se practica. Yo actúo en la Sala Galileo y en muchos shows de empresa y cuando escribo chistes nuevos voy a los open mics (= micrófonos abiertos) que son sitios de comedia donde varios cómicos suben al escenario y pruebas su material nuevo.

P: - ¿Te gustaría trabajar en la televisión como Andreu Buenafuente o Eva Soriano?

R: - En realidad, yo he trabajado en televisión muchos años. He estado doce años trabajando en la TV de Argentina y Chile y también he hecho varios programas en España (trabajó con José Mota en el Especial de Nochevieja). Me encanta la tele y los late nights, pero cuando haces standup en un teatro o en un bar hay una conexión con el público que es única y que es muy difícil de conseguir en la televisión o en las redes sociales.

Para más información del show: www.wineupcomedy.com

Para más información de Sheila: www.sheilagonzalez.me