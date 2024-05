Nuevo top diez del Equipo Kern Pharma en Bélgica

El Equipo Kern Pharma firmó este miércoles otra notable actuación en suelo belga que Pau Miquel culminó con una meritoria séptima plaza en el Circuit Franco Belge (Bélgica, UCI 1.Pro, 29/05). El bloque desplazado a Francia se enfrentó a la alta montaña de Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (Francia, UCI 1.1, 29/05), con José Félix Parra (17º en meta) aguantando con los mejores hasta la ascensión final al Col de la Coulliole.





Cinco ciclistas conformaron la escapada inicial del Circuit Franco Belge mientras los ciclistas del Equipo Kern Pharma aguardaban en el pelotón al técnico y exigente circuito de Mont de l’Enclus. Como es habitual en este tipo de clásicas, la lucha por la posición se intensificó con el paso de los kilómetros y la propia tensión acabó con las opciones de la fuga.

Las cotas de Hortilin y Knokteberg contribuyeron a que la carrera marchase en todo momento a una velocidad muy alta, pero no evitó que Rota (IWA), Tiller (UXT) y Bax (UAD) abrieran hueco con el pelotón en la última de las cinco vueltas al circuito. Finalmente, el trío de cabeza fue absorbido en el último kilómetro por un grupo de 30 unidades que se jugó la victoria al sprint. Pau Miquel permaneció atento en todo momento y supo medir sus fuerzas en el repecho final para concluir en 7º lugar, con el mismo tiempo que Girmay (IWA), ganador del día.

“Ha sido un día muy duro. Tengo que agradecer al equipo el gran trabajo que han hecho por mí porque prácticamente hasta a falta de dos vueltas no he tenido que gastar para estar delante. Cuando me he quedado solo en el grupo sabía que tenía que guardar lo máximo posible y no salir a todos los cortes. El movimiento peligroso del final lo hemos cerrado justo en meta y el sprint se ha hecho larguísimo y muy agónico, pero he ido remontando hasta donde he podido. Al final, dentro del top 10, que no está nada mal”, expresaba Pau Miquel al concluir la carrera.

En Mercan’Tour, el Equipo Kern Pharma dio el máximo en los Alpes Marítimos. Aunque las sensaciones no fueran las óptimas, la mayoría de los ciclistas rodaron en el reducido pelotón principal hasta el último puerto. Allí, José Félix Parra aguantó con los mejores hasta a falta de una veintena de kilómetros para meta. Llegó a Valberg en 17ª posición a poco más de tres minutos del vencedor Lenny Martinez (GFC).

“Una carrera tan dura pone a cada uno en su lugar. Hemos dado el máximo he intentado recuperar lo mejor posible de Alpes Isére. Quizás esperábamos estar un poco más arriba con Parra, pero ha hecho una buena subida. El equipo ha realizado un gran trabajo, sin errores”, analizaba Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Kern Pharma en Mercan’Tour.

El Equipo Kern Pharma regresará a la competición este fin de semana para afrontar dos nuevas clásicas en Bélgica. Heylen Vastgoed Heistse Pijl (Bélgica, UCI 1.1, 01/06), el sábado, y Brussels Cycling Classic (Bélgica, UCI 1.Pro, 02/06), el domingo.

Circuit Franco-Belge (Bélgica, UCI 1.Pro, 29/05)

Tournai – Mont de l’Enclus | 190,6km | 13:00h – 17:30h 1. Biniam Girmay (Intermarché - Wanty) 4h37’52” 2. Axel Zingle (Cofidis) m.t 3. Marc Hirschi (UAE Team Emirates) m.t … 7. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) m.t 71. Álex Jaime (Equipo Kern Pharma) a 8’42” 78. Iñigo Elosegui (Equipo Kern Pharma) a 11’18” Ab. Kiko Galván, Miguel Ángel Fernández, Iñigo Elosegui

Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (Francia, UCI 1.1, 29/05)

Puget-Théniers – Valberg | 168km | 11:10h – 16:45h

1. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) 4h49’28” 2. Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 10” 3. Harm Vanhoucke (Lotto Dstny) a 15” … 17. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 3’16” 33. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 13’17” 37. Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) a 14’21” 44. Jordi López (Equipo Kern Pharma) a 17’40” Ab. Diego Uriarte, Hugo Aznar