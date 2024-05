Pardo Geijo gana el Client Choice 2024 como único abogado español

El abogado penalista de Murcia Raúl Pardo-Geijo Ruiz ha sido recientemente premiado por hasta 23 instituciones de carácter internacional que le otorgan el galardón al mejor abogado penalista de España.

Así, si en el mes de febrero la editorial estadounidense Best Lawyers 2024 lo reconoció como el mejor abogado penalista de Murcia y alto referente del derecho penal en España al otorgarle el mérito “Best Lawyers in Criminal Defense”, ahora, Client Choice hace lo propio.

Sin embargo, no es la única institución que se ha fijado en el letrado murciano. Así, Global Law Expert, organismo jurídico de los más reputados en el mundo jurídico, le ha otorgado el premio al mejor abogado penalista o de delitos en España (para la temporada 2023-2024) tras haber sido evaluada su trayectoria judicial en el año 2023 por los operadores jurídicos que la componen, entre los que se encuentran jueces, fiscales, secretarios y otros juristas, todos ellos de carácter nacional e internacional. El galardón lo obtiene, además, su despacho en exclusiva "Pardo Geijo Abogados" como el mejor en España en la categoría Criminal Defense-White Collar Crime. En el mismo sentido, el 25 de abril de este año, un comunicado emitido por la editorial internacional Lawyer Monthly, en su edición “Premios Legales” del año 2024, otorgó tan prestigiosa condición al letrado “reconociendo los logros y el éxito en la industria legal española” al haber evaluado todas sus resoluciones judiciales del año 2023 y las del año en curso.

Estos recientes premios otorgados al considerado, desde hace años, como mejor abogado penalista (delitos) en Murcia, se suman otros tantos que, también en este año 2024, ha obtenido de entre las más importantes instituciones del mundo jurídico como son, entre otras y según se puede comprobar en su web, Global 100, Global Business Magazine, Global Excellence Awards, Chambers, Corporate INTL, Gold Awards, Advisory Excellence 2021, Global Legal Awards, Global Awards, Leaders in Law o European Legal Awards. En todas ellas, que evalúan y califican a los mejores abogados por materia de cada país, se otorga al letrado de Murcia Raúl Pardo Geijo el reconocimiento al mejor penalista en España.

Cada una de ellas, aun con distinta denominación, coinciden en la concesión de ese título en España (“Economic and financial Crime”, “Criminal Lawyer”, “White Collar Crime”, “Criminal Defense”, etc) y la composición de su jurado, formado por operadores jurídicos nacionales e internacionales, evalúan tanto el éxito de sus sentencias de los años 2023 y 2024 como la solvencia en sus actuaciones judiciales de asuntos todavía sin finalizar (una vez los rastreadores han obtenido información de procedimientos abiertos en donde constan escritos, recursos o impugnaciones) e, incluso, alguna de ellas, examina y evalúa también el desarrollo de los juicios (“solvencia y técnica en Sala”) que, una vez grabados por los agentes de cada Institución, se someten a análisis y deliberación.

Miembro de la Asociación Europea de Abogados y Diputado de la Sección de Derecho Penal del Colegio de Abogado de Murcia, Raúl Pardo-Geijo Ruiz, está personado en los casos de mayor repercusión desarrollados en la Región de Murcia, pero también en España, como la operación Dreams, Ghost, Tosca, ERE, Himosa, Ópera, Lingotes, Acal, Chase, Zaigest, Visser, Crimen de los Holandeses, Umbra, Novo Cartago, Rotondas. RTTV, Gurtel, Ninette, Biblioteca, Líber, Nueva Condomina, Ghost, Emvicesa, Santiago Rusadir o la propia Malaya. Uno de los éxitos más sonados en la Región fue la absolución de la exalcadesa de Cartagena y Diputada del Partido Popular (P. Barreiro) tanto en el caso Novo Cartago como en el de Púnica, ambos desarrollados en Madrid, ante el Tribunal Supremo y por la que venía acusada en cada caso por más de 5 delitos (malversación, fraude, prevaricación, falsedad o cohecho). Además de otros tantos galardones recibidos este año a nivel nacional (De Ley, Excelencia Profesional, Asociación Europea de Economía y Competitividad, ISDE…) el letrado acudirá el próximo 20 de septiembre a Shangai para el evento de recogida de premios otorgados por la Swiss Chinese Law Association en el que se prevé, tal y como ha hecho en otras ocasiones, que vuelva a ofrecer un discurso crítico con el funcionamiento y legislación de la justicia penal en España.