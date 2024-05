“El paseo en bicicleta”, de Antón Castro y Josema Carrasco

Antón Castro, reconocido por su sensibilidad literaria y su habilidad para tejer historias que tocan el alma, nos sorprende una vez más con su última obra, "El paseo en bicicleta". Este libro es una amalgama perfecta de arte y poesía, una novela gráfica que celebra el mundo de la bicicleta mientras rinde homenaje a la ciudad de Zaragoza, un lugar que ha dejado una huella indeleble en la vida del autor.



Me atrevería a decir que esta vez Antón en su obra «Pedalea en verso» busca hacer una odisea en bicicleta desde la bicicleta.

Anton Castro que nació en Arteijo ( la Coruña) con su hermosa y sobria iglesia de Santa Marina y que se enamoró de Zaragoza, un amor a primera vista.

Esta obra no es solo un libro sobre bicicletas; es una celebración de la vida, de los pequeños momentos que componen nuestro día a día, y de las emociones que encontramos en el camino.

A través de sus páginas, Castro acompañado por la maestría de las viñetas de Josema Carrasco, una verdadera obra de arte en mayúscula, nos invita a un viaje introspectivo y poético, donde cada pedaleo se convierte en una metáfora de la búsqueda personal y del encuentro con uno mismo. Josema Carrasco, nacido en Zaragoza y que en su último trabajo “La revelación” realiza un viaje apasionante en un entorno estival lleno de misterio y erotismo.

Algunos de esos poemas están protagonizados por personajes como el gran Laurent Fignon, el laureado ciclista, con numerosos palmarés en su carrera deportiva, Marie Curie, el gran escritor Horacio Quiroga, Ramoncín o la propia Nico, cantautora y solista de The Velvet Underground.

El libro destaca por su formato innovador, combinando el arte del cómic con la belleza de la poesía. Las ilustraciones, vibrantes y llenas de vida, complementan perfectamente los versos delicados y emotivos de Castro. Cada página es una obra de arte que captura el movimiento, la libertad y la conexión profunda entre el ciclista y su entorno. Las imágenes no solo acompañan el texto, sino que también cuentan su propia historia, creando una narrativa visual que enriquece la experiencia de lectura.

Zaragoza no es simplemente un telón de fondo en esta obra; es un protagonista vibrante y dinámico. Castro nos lleva a través de sus calles, plazas y parques, capturando la esencia de la ciudad con un amor palpable. La ciudad se convierte en un personaje vivo, con su historia, sus leyendas y sus secretos, reflejando a su vez la historia personal del autor. Es un viaje nostálgico y al mismo tiempo lleno de descubrimientos, donde cada rincón de se amada ciudad está impregnado de recuerdos y emociones.

Uno de los aspectos más destacados de esta obra es la forma en que Castro logra transmitir emociones profundas a través de la simplicidad de andar en bicicleta. El libro está lleno de momentos que reflejan la alegría, la tristeza, la esperanza y la introspección. Cada poema y cada ilustración están imbuidos de vida, resonando con el lector en un nivel muy personal. La bicicleta, en este contexto, se convierte en un símbolo de la libertad, la resistencia y la conexión humana.

La obra también sirve como una conexión entre la historia personal de Castro y una narrativa universal que puede ser entendida y apreciada por cualquier lector.

Las experiencias y reflexiones del autor se entrelazan con temas universales como la búsqueda de identidad, la belleza de lo cotidiano y la importancia de la perseverancia. Esta mezcla de lo personal y lo universal le da al libro una profundidad y una resonancia que lo hace accesible y relevante para un público amplio.



En conclusión es una obra magistral de Antón Castro que combina la poesía y el arte del cómic para crear una experiencia de lectura única y profundamente emotiva.

Es un homenaje a la bicicleta pero sobre todo, a la vida misma. Con su estilo inconfundible y su capacidad para tocar el corazón del lector, Castro nos invita a un viaje que, aunque puede parecer simple en su superficie, revela una riqueza de emociones y significados profundos. Este libro es una joya que debe ser apreciada tanto por los amantes de la literatura como por aquellos que encuentran en el arte del comic y la poesía una forma de entender y celebrar la vida.