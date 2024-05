Gran fin de semana de automovilismo y éxito de participación en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con el 'Jerez Classic'

El evento 'Jerez Classic' promovido por el organizador portugués Race Ready, ha puesto su punto final en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras un intenso fin de semana en el que el público pudo disfrutar de auténticas joyas de la automoción de otras épocas. Un verdadero placer para la vista y los oídos el disfrutar del sonido que emiten los motores de estos coches que en algunos casos cuentan con casi 60 años de historia pero que aún siguen en activos gracias a la dedicación que le brindan sus propietarios, pilotos amateurs también ya en algunos casos, con años de experiencia. Y es que el evento portugués, fue un éxito de participación con parrillas llenas de inscritos, algo complicado de ver en otras categorías, pero que, sin embargo, tienen en estas categorías vintage un mercado de aficionados y propietarios que el promotor ha sabido captar por lo que se le augura el mismo éxito en futuras ediciones.





Pero además, la competición más actual también se ha podido disfrutar este fin de semana en el circuito y también a través de YouTube y Dazn con la puesta en escena de la potente categoría de Supercars Iberian con una inscripción récord de 42 pilotos a bordo de una amplia variedad de máquinas de GT4 tipo Aston Martin Vantage, Toyota GR Supra, Mercedes AMG, BMW M4, Porsche 718 Cayman, Mclaren 570…todo un espectáculo para los fans más apasionados del automovilismo actual donde además también pudo disfrutar de la Copa Racer, precisamente la prueba al sprint abría esta matinal dominical en la que Kosta Kanaroglou con BMW M2 se imponía en la clase Race GT con Ibon Artolazabal y Ana Sainero subiendo al segundo y tercer peldaño del pódium. Por su parte, en la clase Racer Turismos, donde luchan los Mini, era Alvaro Rodriguez el ganador, con Oscar Aparicio y Paloma Escobar quienes le acompañaría en el pódium jerezano. En base a los resultados combinados de las anteriores mangas de ayer y hoy, se confeccionaba la parrilla de la tercera carrera de esta copa, esta vez programada a 45 minutos más una vuelta con cambio de pilotos incluido donde destacaron Cintrano-Kanaroglou que fueron los vencedores de la Racer GT, seguido de Sainero-Sainero y Artolazabal-Bejarano. En la clase Racer Turismos, la victoria correspondía a Oscar Aparicio-Francisco Braco con Guillem Serna-Alvaro Rodriguez en segundo lugar y Juan Catalan-Lucas González-Anleo pisando el tercer peldaño del pódium.

Antes del plato fuerte de la jornada la Iberian Supercars, se daba la salida a la carrera de los 80 en la que tomaban parte 28 pilotos y donde resultó vencedor en la general tras 25 minutos de competición Joao Silva, seguido de Rui Costa y Antonio Soares, si bien, por el pódium jerezano también pasaban los distintos ganadores en todas las categorías inmersas dentro de esta competición como H71, H75, H81, grupo 1, grupo 5, etc.

Los españoles Borja Hormigos y Héctor Hernández a bordo de un BMW M4 GT F82, se imponían en la primera carrera de la Iberian Supercars en la que tomaron parte 40 pilotos. Tras partir desde más allá de la mitad de parrilla realizaron una carrera en constante progresión para alcanzar el liderato en la penúltima vuelta y entrar victorioso por meta una vuelta más tarde en una prueba que contó a lo largo de la misma con varios Safety Car y finalmente una bandera roja que puso fin a la misma. Gatehourse-Sorokin con Mercedes y Machado-Duran con Toyota, se clasificaron a continuación en la Scrach general. En la carrera dos para esta categoría que cerraba la jornada, la pareja Jan Duran-César Machado (Toyota GR Supra GT4) tomaban el mando de la prueba nada más darse la salida y conseguían en estos primeros compases, mantener una dura pugna con Mora y Lobo por el liderato en los que se intercambian las posiciones. Tras el obligado paso por boxes para cambiar de pilotos, ambas formaciones comienzan la remontada que los lleva a alcanzar de nuevo la primera posición, en el caso de Mora-Lobo en la vuelta 16 y que mantendrían hasta la 21 en que Duran-Machado logra arrebatársela y conseguir la victoria. Francisco Mora-Miguel Lobo (Porsche 718 GT4) finalizaban segundos, mientras la pareja española Nerea Marti y José Manuel de los Milagros (BMW M4 GT4), lograban alcanzar el tercer puesto de la general.

También en el programa de carreras de hoy, la Historic Endurance que disputaba su segunda carrera del fin de semana tras la completada en la jornada de ayer. En esta categoría, era Bruno Santos con Porsche quien se imponía a Pedro Bastos y Claudio Vieria, mientras en la general de la categoría portuguesa Group 1-Trofeu Mini, otras de las categorías de clásicas incluidas en el completo programa de pruebas dominical, la dupla Vieira-Pereira resultaron vencedores con Rui Ruibeiro y Rui Azebedo en segundo y tercer lugar. En las copas portuguesas de Legends y Superlegends Paulo Sousa, Paulo Vieira y Jose Meireles por este orden completaban el pódium general.

Próxima prueba

La próxima prueba que el trazado jerezano acogerá el mes próximo, será la Ferrari Challege Europa, prevista para los días 20 al 23 de junio.

Recordamos que en 2016, la pista jerezana acogió una de las pruebas europeas del calendario deportivo anual de la Ferrari Challenge Europa, un evento promocional y comercial de la mítica fábrica italiana en la que además de actividades comerciales para sus clientes, ponen en escena en la pista permanente carreras de varias categorías (Copa Shell-488 / Trofeo Pirelli-Trofeo Pirelli AM / Copa Shell AM) disputadas con los Ferrari 488 Challenge Evo y 296 Challenge, con un calendario de pruebas en distintos circuitos europeos, entre los que se encuentra esta temporada Jerez.