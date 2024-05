CUPRA Born VZ con 326 CV y una autonomía que alcanza hasta 599 kilómetros

El CUPRA Born es el primer modelo 100% eléctrico de la marca y representa la combinación perfecta entre electrificación y prestaciones. La última incorporación a la gama es el Born VZ y, con él, CUPRA lleva su impulso un paso más allá. Se trata de una versión nueva y más potente para inspirar al mundo desde Barcelona.



La denominación VZ, que significa “Veloz”, define a la nueva versión del compacto 100% eléctrico. El CUPRA Born VZ tiene 240 kW (326 CV) de potencia y 545 Nm de par, que se transmiten al asfalto de forma más eficaz gracias a la nueva geometría de la suspensión, a la dirección deportiva y a una frenada que transmite mejores sensaciones. Todo ello lo convierte en el CUPRA Born más prestacional y en uno de los coches más dinámicos de su segmento.

“El CUPRA Born supuso un hito para la marca cuando lo lanzamos en 2021 como nuestro primer vehículo 100% eléctrico. Su acogida en el mercado ha sido excepcional. El año pasado se vendieron 45.300 unidades, lo que supuso un aumento del 44,4% en comparación con el ejercicio anterior”, ha declarado Wayne Griffiths, CEO de CUPRA. “Con el CUPRA Born VZ elevamos el rendimiento de este modelo, demostrando una vez más que la electrificación y las prestaciones combinan a la perfección”.

Motor y chasis

La versión VZ parte de la avanzada tecnología del CUPRA Born y sube el listón: el sistema de impulsión totalmente eléctrico ahora ofrece 240 kW (326 CV), esto es, un 40% más de potencia con respecto a la versión e-Boost. El par también se ha incrementado hasta alcanzar la asombrosa cifra de 545 Nm, un 75% más que en cualquier otra versión del Born. Gracias a ello, el CUPRA Born VZ puede cubrir el 0 a 100 km/h en solo 5,6 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h (limitada). Si se compara con la versión e-Boost, es 1 segundo más rápido en aceleración y aumenta en 40 km/h la velocidad punta.

El CUPRA Born más prestacional también aporta mejoras en el chasis para garantizar que su dinámica esté a la altura del mayor rendimiento de su motor. Así, incorpora cambios en materias de suspensión, dirección y frenos.

En el primer apartado, los nuevos amortiguadores y muelles del eje posterior se combinan con una nueva puesta a punto de las válvulas de los amortiguadores del eje anterior y con unos muelles delanteros rediseñados. Estos componentes, sumados a unas barras estabilizadoras revisadas, conforman la suspensión adaptativa DCC Sport. Este sistema ofrece un mejor control de los movimientos de la carrocería, absorbe las irregularidades del asfalto y proporciona una mayor suavidad de marcha.

Por su parte, la dirección adopta un nuevo hardware y un nuevo software para conseguir una respuesta más deportiva. Respecto a los frenos, que ahora gozan de mayor mordiente en las ruedas traseras, ofrecen también un tacto más firme y directo al pedal en comparación con el resto de las versiones del CUPRA Born.

Autonomía y recarga

Pero el aumento de rendimiento no se consigue sacrificando la eficiencia, como así lo demuestra la autonomía, que ahora alcanza hasta 599 kilómetros en el Born VZ. La nueva versión del modelo 100% eléctrico se beneficia de una batería mejorada de 79 kWh de capacidad neta (+2 kWh), que mantiene intacta su practicidad: se puede cargar en casa utilizando un sistema de CA de 11 kW, o en un punto de carga rápida de CC, ahora de hasta 185 kW, lo que le permite pasar del 10 al 80% de carga en menos de media hora.

Diseño exterior e interior

El diseño exterior destaca por las dos nuevas opciones de color para la carrocería, que responden a las denominaciones Dark Forest y Midnight Black (la primera es exclusiva del CUPRA Born VZ). Estética y rendimiento se dan la mano en las dos nuevas llantas de aleación de 51 cm (20”), que incorporan inserciones 3D en color Copper o tecnología forjada para enfatizar su espíritu deportivo. Las nuevas llantas (en medida (8J20”) son más grandes que las de la versión actual del Born (7,5J19” y 7,5J20”). Sobre ellas se montan los neumáticos de alto rendimiento y mayor anchura (235 mm), que ayudan a transmitir la potencia y el par del CUPRA Born VZ a la carretera a través del eje posterior.



El toque final en la vista exterior lo ponen el logotipo VZ y las letras CUPRA que figuran en el portón del maletero, ambos en acabado cromado oscuro.

El diseño emocional continúa en el interior. Los asientos CUPBucket (de serie) son exclusivos para esta versión dentro de la gama Born, si bien están presentes también en el CUPRA Formentor VZ5 y en el CUPRA León VZ CUP. Estos asientos se caracterizan por su posición más baja, ergonómica y deportiva. En el caso del CUPRA Born VZ, están producidos con tejido reciclado SEAQUAL YARN —que utiliza un tejido fabricado con plásticos reciclados provenientes de los fondos marinos—, y DINAMICA —con un 73% de poliéster reciclado—.

El CUPRA Born VZ da un paso más allá en materia medioambiental con los respaldos de los asientos CUPBucket fabricados con fibra de lino natural; una solución técnica heredada del CUPRA Tavascan que compitió en el campeonato eléctrico EXTREME E, y que ahora se traslada a la producción en serie.

Esta tecnología se sirve de la naturaleza para mejorar el interior del Born VZ, con un nuevo material que rebaja el peso, disminuye el uso de plástico y reduce el impacto medioambiental. Hasta el momento, ningún CUPRA de serie había incorporado fibras naturales en alguno de sus elementos funcionales. El Born VZ, basándose en el enfoque sostenible que infunde a la marca, ha sido el primero en hacerlo.

En la parte trasera del habitáculo, gracias a las mejoras en la configuración del chasis, los ocupantes pueden disfrutar de tres cómodas plazas y de la claridad de un techo solar.

En el puesto de conducción, el CUPRA Born VZ incorpora levas tras el volante que permiten elegir tres niveles diferentes de recuperación de energía. Cuando se levanta el pie del acelerador, el motor actúa como generador para recargar la batería, permitiendo así también reducir el desgaste de los frenos.

El conductor puede usar las levas regenerativas y seleccionar los diferentes niveles mientras circula en el modo “D”, para conseguir un mayor control y una mejor adecuación a su estilo de conducción. Este sistema permite elegir la cantidad de deceleración deseada en cada momento.

Digitalización y tecnología

Otro apartado en el que el CUPRA Born VZ da un paso adelante es la digitalización. Lo hace con la adopción de una nueva pantalla táctil del sistema de info-entretenimiento, que crece en tamaño hasta las 12,9” (+7% frente al CUPRA Born actual) y cuenta con una nueva barra táctil retroiluminada para ajustar el volumen y la climatización.

El CUPRA Born VZ integra un nuevo equipo de sonido opcional de alta fidelidad con 10 altavoces, desarrollado en colaboración con la firma de audio premium Sennheiser Mobility. El sistema sumerge al conductor y a los pasajeros en una experiencia de sonido única. Es una tecnología de audio que incorpora el software AMBEO Concerto de Sennheiser, capaz de diferenciar componentes fundamentales de la música, incluidos distintos instrumentos, y registrar información acerca del espacio en el que se reproduce el sonido, para redistribuirlo de la mejor manera posible por todo el habitáculo del vehículo. Este software ofrece el puro sonido característico de Sennheiser, creado sobre la base de la larga historia de la firma de audio, proporcionando soluciones de sonido confiables a artistas y profesionales de la música.

En el habitáculo destaca la nueva iluminación Smart Light de serie. Lejos de ser una luz ambiental al uso, abre una nueva dimensión en la comunicación hombre-máquina.

Los diodos LED horizontales se sitúan a lo largo del salpicadero de forma envolvente para, además de iluminar, ofrecer advertencias e indicaciones al conductor y a los ocupantes. Estos avisos lumínicos tienen que ver con el estado de la carga, los asistentes (Front Assist, ACC y aviso de peligro C2X), las funciones del info-entretenimiento (control por voz, llamada telefónica, sistema de navegación), la asistencia inteligente al aparcamiento, así como la apertura y cierre de las puertas, incluido el bloqueo y desbloqueo de las mismas. Todas estas señales visuales aportan un nuevo nivel de conciencia a la conducción y convierten al CUPRA Born VZ en un vehículo más seguro e inteligente.

Seguridad y confort

La dedicación de CUPRA a la seguridad y el confort se percibe claramente a través de una amplia gama de asistentes a la conducción, algunos nuevos y otros actualizados, que prestan apoyo al usuario en todo tipo de circunstancias.



Además, destacan nuevos asistentes a la conducción como el sistema Connected Travel Assist, que combina el control de crucero adaptativo y predictivo (ACC) con el asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist) para mejorar la experiencia de conducción del CUPRA Born VZ. La última actualización de este sistema incluye mejoras que permiten circular por carreteras mal señalizadas gracias a la información almacenada en la nube. También ofrece soporte para cambiar de carril de forma autónoma cuando se circula por autopistas.

El nuevo sistema Remote Park Assist permite al conductor finalizar la maniobra de estacionamiento desde fuera del vehículo a través de su teléfono móvil, mientras que el Intelligent Park Assist con función memoria (Trained Parking Assist) permite al vehículo memorizar hasta cinco maniobras diferentes de aparcamiento autónomo. Y para todas aquellas maniobras del día a día que se llevan a cabo en diferentes ubicaciones, la cámara Top View ofrece a los conductores una visión de 360º del coche y su entorno. Gracias a estos asistentes, aparcar es ahora más fácil que nunca.

El conjunto de sistemas enfocados a la seguridad y el confort también incluye el asistente lateral de vigilancia del ángulo muerto, el asistente de luz delantera para controlar automáticamente la funcionalidad de los faros, el asistente dinámico de señales de tráfico y la advertencia de salida para detectar obstáculos cuando el coche se encuentra estacionado.

Lanzamiento

CUPRA está decidida a equilibrar la necesidad de movilidad con una serie de medidas que ponen de manifiesto su responsabilidad con el medio ambiente. El CUPRA Born fue el primer modelo de la marca en responder a un concepto de neutralidad neta de CO2 gracias al uso de fuentes de energía renovables en la cadena de suministro y a la compensación de las emisiones restantes mediante inversiones en proyectos ambientales certificados con las normas más estrictas. Este enfoque continúa con el CUPRA Born VZ.

El CUPRA Born VZ se lanzará al mercado en el tercer trimestre de 2024.

CUPRA es la marca desafiante y alejada de lo convencional que reúne emoción, electrificación y rendimiento para inspirar al mundo desde Barcelona. Creada en 2018, CUPRA se ha convertido en una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento de Europa y tiene una red global de puntos de venta especializados.

CUPRA demuestra que la electrificación y la deportividad son una combinación perfecta, y en 2023 la marca alcanzó nuevas cotas con más de 230.000 vehículos entregados. Cada lanzamiento ha marcado un nuevo hito en la definición del carácter de la marca, con un diseño desafiante y original: el CUPRA Ateca, un modelo único en su segmento; el CUPRA León, su primer vehículo electrificado, gracias a sus versiones híbridas enchufables; el CUPRA Formentor, el primer coche desarrollado en exclusiva por la marca y el vehículo más vendido de la compañía actualmente; y el CUPRA Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca.

CUPRA es el partner oficial de automoción y movilidad del FC Barcelona, el patrocinador del Premier Pádel y el patrocinador oficial del club eSports Finetwork KOI. CUPRA también se enorgullece de participar en la competición de carreras de Fórmula E. La Tribu CUPRA está formada por un equipo de embajadores que quieren ser el motor del cambio. Entre sus miembros se encuentran el director de cine nominado a los Óscar J.A. Bayona, el piloto de Fórmula E Lucas Di Grassi, el artista urbano TvBoy, los medallistas de oro olímpicos Adam Peaty y Saúl Craviotto, el portero alemán Marc ter Stegen y la futbolista Alexia Putellas, ganadora de dos Balones de Oro y de dos premios The Best FIFA.

