Álex Díaz se exhibe en Bagordi para vestirse de líder de la Vuelta a Navarra

Dos de dos para Caja Rural-Alea hasta el momento en la Vuelta a Navarra. Si ayer era el ruso Ilia Shchegolkov quien se impuso en Pamplona, la segunda etapa llevó la firma de Álex Díaz después de una cabalgada en solitario que le llevó al triunfo y le aupó a lo más alto de la general. Es la segunda para el guipuzcoano hasta la fecha, para un total de trece victorias a nivel global.

El perfil aguardaba con un duro puerto de salida, momento propicio para que se formase una escapada de mucho nivel con tres representantes del filial verde: el ruso Shchegolkov y Javier Ibáñez junto al propio Díaz en un grupo numeroso. Juntos llegaron hasta el primer paso por Bagordi, cuando varios hombres perdieron contacto con la cabeza de carrera y quedaron únicamente seis hombres, entre los que marchaba Álex Díaz.

Ya en el último puerto, el grupo quedó reducido a sólo tres ciclistas. Fue el momento en que Álex lanzó el ataque que le llevó a cruzar la meta en solitario y celebrar su segundo éxito de esta campaña.

Álex Díaz: “Sabíamos que al llevar al líder nos iban a vigilar todos los equipos, así que hemos optado por entrar en la fuga. Aunque no ha habido mucha colaboración, hemos podido conseguir la victoria. Ganar en Bagordi es muy especial, no me lo esperaba. Ahora toca defender el liderato, tenemos un equipazo y vamos a darlo todo para llevarlo hasta el final”.