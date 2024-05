​Javier Ibáñez se proclama vencedor de la Copa de España en categoría élite

Vigo fue el escenario este domingo del cierre de la Copa de España élite/sub23, que vio coronarse a Javier Ibáñez como vencedor de la general en categoría élite después de ofrecer una gran regularidad en cada una de las pruebas. El corredor de Caja Rural-Alea remató el buen trabajo de las últimas semanas para sentenciar un triunfo que llega después de cinco top-10 y rozar la victoria en varias pruebas.





La última manga tuvo a Álex Díaz y Jan Castellón como protagonistas. El primero peleando la victoria en el tramo final, con un tercer puesto a pocos metros de Pablo García (PTK), ganador del día. Por su parte, Jan estuvo escapado durante buena parte de la carrera después de la reanudación, ya que la organización tuvo que parar la carrera durante unos minutos para atender una aparatosa caída.

El podio tuvo un marcado color verde. El maillot rojigualda de Ibáñez fue lo más destacado, pero el trabajo colectivo durante toda la Copa tuvo la recompensa en el premio al mejor equipo en el cómputo global. Además, Álex Díaz subió al tercer cajón del podio tras lo mostrado en la última manga.

Javier Ibáñez: "Esta Copa significa mucho para mi. Al final no he tenido una victoria individual en ninguna de las pruebas, pero creo que he mostrado la regularidad que he tenido durante toda la Copa de España pese a que algunas pruebas no me venían bien para mis características. Este fin de semana no han sido mis mejores carreras en cuanto a sensaciones, ya que no he tenido las piernas que pensaba que iba a tener, pero he podido salvar los muebles".

"Al final venía con una buena renta y a pesar de los problemas que tuve la semana pasada con esos 30 puntos menos, he sabido solventarlos. Y también quería recalcar que dar las gracias sobre todo a Lucas Towers, el del trabajo de hoy. Hemos hecho mano a mano una crono de 80 kilómetros. Termino la Copa muy contento y con ganas de las siguientes carreras a ver si llega esa victoria individual, que yo creo que me la merezco”.